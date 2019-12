Jürgen Steinfeld – erster Platz in der Kategorie Lehrling

Jürgen Steinfeld aus Wuppertal entdeckte mit Beginn seines Vorruhestandes die Lust an der Fotografie. „Du kannst Menschen gut!“ war das Ergebnis des Besuchs mehrerer Fotoworkshops. Diesen Rat nahm er an und ist seither mit seiner Kamera auf Menschenjagd. Unter dem Pseudonym JUSTAW ist die Männerfotografie sein Spezialgebiet. Er belegt beim DOCMA Award den ersten Platz in der Kategorie „Lehrling“. Zum Zeitpunkt der Ausschreibung des Awards wurde in den Medien der Missbrauchsskandal in Bezug auf die katholische Kirche thematisiert. Dies motivierte Steinfeld dazu das eingereichte Werk umzusetzen. Als Grundlage nutze er das Gemälde von Max Ernst „Die Jungfrau züchtigt das Jesuskind vor drei Zeugen“.