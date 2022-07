Italien 1900 und die Kunst der Kolorierung

Auf fast 600 bunten Seiten und in eindrucksvollem Großformat präsentiert der Taschen Verlag handkolorierte Fotos aus dem Italien um 1900. Das ist nicht nur für alle interessant, die schon mal dort waren (wahlweise: das sieht ja heute immer noch so aus wie damals – das sieht ja heute ganz anders aus); der Band erlaubt auch einen spannenden Vergleich zwischen den damaligen Möglichkeiten manueller Kolorierung und dem, was inzwischen Photoshops KI-gesteuerte Einfärbung leistet.

Das Problem ist heute noch dasselbe wie vor über 100 Jahren: Ich habe ein Graustufenbild, das nach der Bearbeitung aussehen soll wie ein Farbbild. Die Aufgabenstellung hat zwei Aspekte: Die Vermutung, welche Farben welchen Grauwerten entsprechen und die technische Umsetzung dieser Vermutung.

Wir haben uns in DOCMA mit diesem Problem immer wieder beschäftigt und in Tutorials Ratschläge dazu gegeben – jedenfalls zu dem zweiten Aspekt, dem der Technik. Das ist gar nicht so einfach, denn es ist ja nicht so, dass einem bestimmten Grauton ein bestimmter Farbton entspräche. Graustufen zeigen die Helligkeit an und geben wenig Auskunft über die Farben des Abgebildeten. Und es ist nicht so, dass man einfach sagen könnte: Wir überlagern die Graustufenebene mit einer im Modus „Farbe“ und malen dort. Mal funktioniert das ganz gut, mal ist zum Beispiel „Multiplizieren“ geeigneter oder ein anderer Modus, vielleicht auch das Arbeiten im Lab-Modus.

Doch die Anwendung der Technik setzt voraus, dass wir wissen, welcher Bildbereich wie gefärbt werden sollte. Dazu müssen wir unsere ganze visuelle Erfahrung mit der Welt heranziehen und uns auf unsere Erinnerungen stützen: Die einheitliche oder wolkige Fläche am oberen Bildrand stellt den Himmel dar und der ist meist blau, ein Baum und eine Wiese sind – unterschiedlich – grün, ein Dach ist wohl mit roten Ziegeln gedeckt, eine Hauswand wahrscheinlich beige und so weiter. Schon bei der „wirklichen“ Farbe von Steinen oder Wasser können wir danebenliegen, ebenso bei Fell- oder Gefieder, und bei künstlich eingefärbten Objekten wie Kleidung, Autolacken oder angestrichenen Flächen können wir nur noch raten, sofern wir das Abgebildete nicht selbst gesehen haben.

Bemerkenswert ist nun, wie das Weltwissen der alten Bildkolorierer, deren Werke in diesem Band vorgestellt werden, sehr überzeugend von Photoshops Neuralfilter „Färben“ (und anderer Software) KI-basiert simuliert wird. Das lässt sich recht einfach überprüfen: Ich habe aus meinem Archiv vier Fotos ausgesucht, die mit entsprechenden Ansichten des „Italien 1900“-Bandes korrespondieren. Sie können nun also drei Varianten vergleichen: Die alte handkolorierte Fassung, aktuelle Fotos derselben Szene aus dem letzten Jahrzehnt und das, was Photoshop daraus gemacht hat, nachdem das jeweilige Foto zwischendurch (einfach über Entsättigen, also ohne jede manuelle Gewichtung von Helligkeiten und Farben) in Graustufen umgewandelt worden war. Dabei habe ich die Farben mal so belassen, wie Photoshop sie vorgeschlagen hat, mal an einzelnen Stellen den manuellen Modus aktiviert und die Kolorierung angepasst.

Die Ergebnisse zeigen, dass die KI genauso vorgeht (und vorgehen muss) wie die frühen Retuscheure: Wo dank Weltwissens die Sachlage einigermaßen klar ist – blauer Himmel, blaues Wasser, grüne Pflanzen, beige Mauern –, kann man sich auf die Automatik weitgehend verlassen. Was voraussetzt, dass Photoshop irgendwie „erkennt“: Das ist ein Stück Himmel, das ein Dach, jenes eine Pflanze. Bei Kleidung, lackierten Oberflächen und dergleichen wird die Zuweisung willkürlich. (Vielleicht werden künftige Versionen da treffsicherer, wenn man ihnen das Aufnahmedatum mitliefert und sie abschätzen, welche Farbgebungen seinerzeit „in“ waren.)

Eine der Venedig-Doppelseiten aus dem Bildband „Italy 1900“

links oben das Foto einer Gondel-Werft

Foto derselben Gondel-Werft wie im Buch von 2006 (Doc Baumann)

Mit Photoshops KI-Filter “Färben” koloriertes Graustufenbild des Fotos von 2006;

die Balkonbepflanzung wurde im Filterdialog manuell nachbearbeitet

Koloriertes Foto des Pantheon in Rom aus dem Bildband

Foto des Pantheons 2009 (Doc Baumann)

Graustufenumwandlung des Fotos von 2009

Mit Photoshops KI kolorierte Graustufenfassung

Doppelseite aus dem „Italy 1900“-Bildband, rechts oben die Cestius-Pyramide

Foto der Cestius-Pyramide in Rom 2011 (Doc Baumann)

Mit Photoshops KI kolorierte Graustufenfassung des Fotos von 2011

Doppelseite aus dem „Italy 1900“-Bildband; rechts unten eine Aufnahme des Doms von Florenz

Foto des Doms von Florenz 2016 (Doc Baumann)

Mit Photoshops KI kolorierte Graustufenfassung des Fotos von 2016

Soviel zur Technik, die zwar Leserinnen und Leser von DOCMA an diesem Buch interessieren könnte, aber kaum die Mehrzahl seiner Käufer. Natürlich ist es ganz allgemein aufschlussreich zu sehen, wie es vor rund 120 Jahren in Italien aussah. Aber diese Betrachtung gewinnt doch eine ganz andere Intensität, wenn sie mit eigenen Erfahrungen einhergeht.

Die meisten Italien-Touristen werden kaum durch mehr oder weniger moderne, mehr oder weniger glanzvolle oder heruntergekommene Stadtviertel wandern, sondern sich Kulturgüter und Architektur anschauen, die bereits auf einige Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende zurückblicken können. Und während sie etwa bei den barocken Rom-Veduten von Piranesi, Rossini oder Vasi doch etliche Unterschiede zum heutigen Zustand feststellen könnten (geringere hingegen bei den Venedig-Gemälden Canalettos), lässt einen der Vergleich der eigenen Erinnerungen (und Fotos) mit den kolorierten Fotos dieses Bildbandes immer wieder ausrufen: Das hat sich ja kaum verändert seit damals, das sieht ja fast noch genau so aus!

Und so ist dieses voluminöse Buch denn auch vor allem für Menschen zu empfehlen, die zumindest einige der Motive aus eigener Anschauung kennen. Aber auch allen anderen dürfte das Durchblättern der fast 600 großformatigen Seiten mit ihren farbenfrohen Abbildungen schöne Stunden bereiten. Der Einführungstext erläutert in deutscher, englischer und französischer Sprache die Geschichte der angewandten Kolorierungsverfahren; weitere Texte leiten die Kapitel zu den einzelnen Landesteilen ein. Lediglich die dreisprachigen Bildlegenden sind etwas klein und damit nicht gut lesbar geraten.

Giovanni Fanelli, Marc Walter, Sabine Arqué

Italy 1900. Ein Porträt in Farbe

Taschen Verlag 2022

580 Seiten, Großformat, 25×34 cm, voll farbig

Preis 60 Euro