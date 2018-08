Inspirationen – Techniken oder Vorbilder?

Heute sind Sie mal wieder zum Mitmachen aufgerufen – Doc Baumann möchte gern von Ihnen wissen, wodurch Sie sich bei der Konzeption und Bearbeitung von Bildern am liebsten anregen lassen. Schätzen Sie als Quelle von Inspirationen eher Tutorials, in denen Ihnen Werkzeuge und Vorgehensweisen detailliert erläutert werden, oder bevorzugen Sie eher die Präsentation vorbildlicher Ergebnisse, ergänzt um mehr oder weniger ausführliche Erläuterung der vorgestellten Kreativen, die sie geschaffen haben? Oder finden Sie: Sowohl als auch, in der bewährten DOCMA-Mischung?

Heute will ich’s mal ganz kurz machen und weder über Igeln an Orgeln schreiben noch über Leistenbrüche. Regelmäßige Leser/innen dieses Blogs wissen, was ich damit meine.

Nein, diesmal möchte ich etwas von Ihnen erfahren, und natürlich werden wir versuchen, das Meinungsbild, das sich nach – hoffentlich – zahlreichen Wortmeldungen abzeichnet, in DOCMA entsprechend umzusetzen.

Die Frage ist: Woher nehmen Sie Ihre Inspirationen, woher möchten Sie sie nehmen, und wie sollten sie im Idealfall aussehen? Früher soll es ja noch Musen gegeben haben, die einen küssten, sofern man Glück hatte. (Leider gibt es für digitale Bildbearbeitung keine eigene Muse, auch nicht für die Fotografie – schlimmer noch, es gibt nicht mal eine für die Malerei.)

Aber das, was früher unter Musenkuss lief, betrifft nur eine Seite des Schaffensprozesses: das Kreative, die schöpferische Leistung, die Idee. Man grübelt, wie sich ein bestimmter Gedanke so visualisieren lässt, dass daraus eine nachvollziehbare Botschaft für spätere Betrachter wird. Im Grenzfall mag das gar keine großartige Sache sein, die über das Bild hinausreicht; ein „gutes Bild“ (was auch immer das sein mag im Einzelfall) so aufzubereiten, dass es noch ein wenig besser und akzentuierter rüberkommt, ist auch schon ein anspruchsvolles Unterfangen.

Inspirationen für eigene Werke haben also – mindestens – zwei Aspekte: das, was Sie damit aussagen oder ausdrücken wollen, und das Wie: der Weg dorthin, um es bestmöglich umzusetzen. Oder etwas klassischer ausgedrückt: das alte Problem von Form und Inhalt.

Was die Form angeht, oder die handwerklich-technische Seite des Schaffensprozesses, so finden Sie die Lösungen in den Tutorials von DOCMA, in den Tipps und Tricks, oder als direkte Reaktion auf Leserfragen, in meiner Photoshop-Sprechstunde. Das zu vermitteln ist nicht leicht, aber darin haben wir 16 Jahre Erfahrung (ich selbst sogar 30, mein erstes Tutorial schrieb ich in den späten 80ern). Schwieriger ist die Sache mit dem Inhalt, mit den guten Ideen und ihrer möglichst perfekten konzeptionellen Umsetzung. Das lässt sich in einem Tutorial noch schwerer darstellen. Dafür eignet sich eher die Vorstellung konkreter Werke und der Kreativen, die sie geschaffen haben, also nachahmenswerte Vorbilder.

Ideenfindung lässt sich nicht ohne weiteres in klare Arbeitsschritte gliedern. Viele Bücher über „Kreatives“ sind daher unstrukturiertes Geschwätz oder kaum übertragbare Berichte von Subjektivem. Techniken kann man, wenn man sie verstanden hat, von anderen übernehmen und auf die eigenen Projekte umsetzen. Bei Ideen und Inspirationen ist das komplizierter – da bewegen wir uns zwischen den Extremen Ideenklau (wenn man allzu dicht an der Inspirationsquelle kleben bleibt) und Desinteresse (weil das Vorgeführte so weit von der eigenen Praxis entfernt ist, dass man wenig damit anfangen kann).

Eine weitere Schwierigkeit: Mit ein wenig Abstraktionsvermögen begreift man schnell, dass einem die Bildbeispiele eines Tutorials nicht unbedingt „gefallen“ müssen, um das vorgestellte Verfahren mit Gewinn für Eigenes übernehmen zu können. Bei der Vorstellung von Kreativen und ihren Werken ist dieser Schritt weitaus größer. Etwas von jemandem lernen zu wollen, dessen oder deren Ergebnisse einem womöglich nicht zusagen, fordert Überwindung.

Also, die konkrete Frage: Welche Art der Inspiration ist Ihnen wichtiger? Die Vorstellung von Werkzeugen und Arbeitstechniken, mit deren Hilfe Sie das konkrete Machen verbessern können – oder die Präsentation von Kreativen und ihren Werken, die wir (oder jene, die sie uns vorgeschlagen haben) für vorbildlich halten? Und wie sollte eine solche Präsentation aussehen: Viele tolle Bilder, um die ganze Breite des Schaffens würdigen zu können? Ein paar exemplarisch, aber ausführlich in die Tiefe gehend und ihr Entstehen von der Idee bis zur Realisierung nacherzählend? Ausführliche Texte – oder einfach die Bilder wirken lassen? Oder ganz anders? Oder von allem ein bisschen, etwa 67,53% Technik und 32,47% Inspiration und Ersatz für Musenküsse?

Lassen Sie es uns wissen, damit DOCMA Ihnen genau das vermitteln kann, was Sie sich für Ihre eigene Praxis wünschen!