Fotobuch zum DOCMA Award 2019 jetzt vorbestellen

Schon nach kurzer Zeit war die erste Auflage des DOCMA Award-Fotobuchs ausverkauft. Aufgrund der hohen Nachfrage wird derzeit eine zweite Auflage produziert, die in etwa zwei Wochen im DOCMA-Shop erhältlich sein wird. Schon jetzt können sich Interessierte ein Exemplar sichern und im DOCMA-Shop vorbestellen.

Der DOCMA Award 2019 hat sich dem Remix gewidmet, traditionell als Zitat benannt. Das gezielte Aufzeigen der oft gar nicht mehr bewussten Anregungen war das zentrale Thema. Was dabei jeweils entstand, war ganz unterschiedlich: etwa die Neuinterpretation eines vorhandenen Werkes oder die Gestaltung eines neuen durch den Einsatz von erkennbaren Versatzstücken aus anderen Werken, die Bezugnahme auf konkrete Ausschnitte, aber auch auf Konzepte, Kompositionen oder Stimmungen. Auf über 230 Seiten präsentiert das Buch die besten Bilder – weit mehr als in der Ausstellung im Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main noch bis zum 1. Dezember 2019 zu sehen sind.

Inhalt

Die besten Arbeiten der Teilnehmerkategorie »Meister«

Die besten Arbeiten der Teilnehmerkategorie »Gesellen«

Die besten Arbeiten der Teilnehmerkategorie »Lehrlinge«

Die besten Arbeiten der Teilnehmerkategorie »Adobe Stock Sonderpreis«

Der »Publikumspreis«

Hardcover, 232 Seiten.