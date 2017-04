Wie gelingen eindrucksvolle Porträts? Indem man sich darauf konzentriert, was man zeigen möchte, und anschließend seine Werkzeuge geschickt nutzt: Das Licht, die Kamera und die Software für die Nachbearbeitung. DOCMA-Chefredakteur Christoph Künne zeigt in diesen abendfüllenden Workshops, wie man Porträtaufnahmen geschickt ausleuchtet und anschließend mit geringem Aufwand in Photoshop und Lightroom eindrucksvoll ausarbeitet – denn am Ende zählt nur, was den Betrachter begeistert. Mit der richtigen Software und einigen »handwerklichen« Tricks werden aus ganz normalen Bilddaten sehenswerte Bildergebnisse.

DOCMA-Seminare: Das einfache Studio-Portrait: Fakten

Ort: Max-Hünten-Haus, Zingst

Preis: 79 Euro

Termin 1: 22.05.2017 | 18-21 Uhr Anmeldung | Mehr Infos

Termin 2: 27.05.2017 | 18 – 21 Uhr Anmeldung | Mehr Infos

Der Workshop gliedert sich in drei Abschnitte: In einem Kurzvortrag erfahren Sie zunächst, anhand von Praxisbeispielen, was man bei der Porträtfotografie beachten sollte, wenn man mit wenigen Mitteln viel ausdrücken will. Das theoretische Wissen wird anschließend in der Praxis an einem Model und mit Studiolicht erprobt. Zum Abschluss lernen Sie, wie Sie ihre eigenen Fotos mit dem kostenlosen DOCMA-RAW-Entwicklungssystem in Lightroom oder Photoshop optimal nachbearbeiten. Nach Möglichkeit geht es bei diesen Seminaren auch um die Problemstellungen der jeweils anwesenden Teilnehmer. Typische Themen sind: Qualitätsverbesserung, kreative Verfremdungen, Farbsicherheit, Einsatz von RAW-Formaten oder effektive Datensicherung. Wir diskutieren die fotografierten Bildbeispiele der Teilnehmer, den Einsatz unterschiedlicher Techniken und Praktiken der Bearbeitung zwischen Aufnahme und Ausdruck.