DOCMA 95 jetzt portofrei vorbestellen

Ab sofort können Sie die druckfrische neue DOCMA 95 portofrei bei uns im DOCMAshop vorbestellen. Einfach in den Warenkorb legen – Portokosten werden nicht berechnet. Ab dem 16. September 2020 ist das Heft lieferbar und auch am Kiosk erhältlich. Wer ein DOCMA-Kombi-Abo besitzt, findet das ePaper ebenfalls ab dem 16. September in seiner DOCMA-App.

DOCMA 95: Die Highlights des Heftes

Maximale Bildqualität Im Premiumworkshop geht es um die entscheidenden Faktoren für hochwertige Bilder.

Der Rasenmähermann Eine witzige Bildidee mit geeigneten Stockfotos ohne großen Aufwand umsetzen

Es geht um die Details Christoph Künne berichtet von einem ­Masterclass-Seminar bei der Künstlerin Gemmy Woud-Binnendijk.

Lightroom Classic & Luminar 4 So nutzen Sie die Raw-Software von Skylum zusammen mit Adobe Lightroom.

Die Sommer-Updates von Adobe Die wichtigsten Neuerungen in Photoshop 2020 (21.2), Lightroom Classic 9.3 und Camera Raw 12.3

Wasser- und Regeneffekte So erzeugen sie mit Texturen dynamische Wasser- und Regeneffekte.

Cartoon-Effekt Wie Sie mit der kostenlosen Photoshop-­Aktion „Toon Artist" von Nuwan ­Panditha ­Fotos in beeindruckende Cartoons verwandeln.

Ein bisschen nicht-destruktiv: Verblassen Haben Sie einen Eingriff ohne ­Einstellungsebene vorgenommen, hilft der Befehl »Verblassen« bei der nachträglichen Anpassung.

Corvette C2 Christoph Künne begleitete als Re­portage-Foto­graf die Fahrt mit einer Corvette an den Lago Magggiore.

Tipps & Tricks für Luminar Neben einem Performance-­Gewinn gibt es in der aktuellen Version 4.3 auch einige neue und verbesserte Funktionen

Neue Serie: Das digitale Fotoarchiv Im ersten Teil geht es um strategische Überlegungen.

Im ersten Teil geht es um strategische Überlegungen. Farbige Beleuchtung in Photoshop Mit farbigem Licht ­fotografierte ­Bilder sind in den sozialen ­Medien derzeit beliebt. Dieser Look lässt sich auch in Photoshop nachbauen.

