DOCMA 94 jetzt versandkostenfrei vorbestellen

Ab sofort können Sie die druckfrische neue DOCMA 94 versandkostenfrei bei uns im DOCMAshop vorbestellen. Einfach in den Warenkorb legen – Versandkosten werden nicht berechnet. Ab dem 3. Juni 2020 ist das Heft lieferbar und auch am Kiosk erhältlich. Wer ein DOCMA-Kombi-Abo besitzt, findet das ePaper ebenfalls ab dem 3. Juni in seiner DOCMA-App.

DOCMA 94: Die Highlights des Heftes

Fotomontagen nach Plan Im Premiumworkshop geht es diesmal um das Zusammenfügen verschiedener Elemente zu einem neuen Bild.

DOCMA-Akademie: Raw-Konverter als Filter Die Vor- und Nachteile des Camera-Raw-Filters und die Möglichkeiten von Affinity Photo und Luminar

Bildtiefe per Parallax-Effekt Wie Sie in Photoshop die Betrachtung einer Szene aus unterschiedlichen Blickwinkeln simulieren

Anpassungen über „Gleiche Farbe" Was Sie beim Übertragen der Farbgebung eines Bildes auf ein anderes beachten sollten.

Fotostudio-Simulator Mit Set.a.light 3D lässt sich ein komplettes Fotostudio simulieren.

Kreativ gestapelt Mit der kostenlosen Aktion von Armin Staudt generieren Sie automatisch aus einer Bildserie die Resultate aller elf Stapelmodi von Photoshop.

DOCMA-Akademie: Pimp your landscape Landschaftsbilder mit Lightroom optimieren und Belichtungsmängel ausgleichen

Landschaftsbilder mit Lightroom optimieren und Belichtungsmängel ausgleichen Evas Versuchung In seiner Bildserie, die Apples Ohrhörer in androide Figuren verwandelt, spielt Ingo Lindmeier mit dem Markenzeichen von Apple und dem archetypischen Motiv der Bibel: Eva und der Apfel.

Informieren Sie sich hier über alle Inhalte des Heftes.

Wenn Sie die gedruckte DOCMA kennenlernen möchten, können Sie hier ein Heft gratis bestellen.