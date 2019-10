DOCMA 91 versandkostenfrei: jetzt vorbestellen

Ab sofort können Sie die druckfrische neue DOCMA 91 versandkostenfrei bei uns im DOCMAshop vorbestellen. Einfach in den Warenkorb legen – Versandkosten werden nicht berechnet. Das „Early-Bird“-Angebot gilt aber nur für den Vorverkauf bis zum 8. Oktober 2019. Ab dem 9. Oktober 2019 ist das Heft lieferbar und am Kiosk erhältlich. Wer ein DOCMA-Kombi-Abo besitzt, findet das ePaper ebenfalls ab dem 9. Oktober in seiner DOCMA-App.

DOCMA 91: Die Highlights des Heftes

PREMIUM-WORKSHOP: Naturfotos kreativ bearbeiten So machen Sie aus Ihren Naturfotos ausdrucksstarke, stimmungsvolle Erinnerungsfotos.

Freistellen auf der Überholspur Das DOCMA Freistellen-Panel vereinfacht und beschleunigt die Methode des kontrastbasierten Freistellens enorm.

Photoshop-Akademie Einfache Videobearbeitung und Animation geht auch in Photoshop

Epische Porträts Wir haben Sina Domke, dem neuen Shooting-Star der Photoshop-Szene, bei der Arbeit über die Schulter geschaut.

Mitzieheffekt So simulieren Sie in Photoshop das Mitziehen der Kamera beim Fotografieren bewegter Objekte

Freisteller in Sekunden Mit Greenscreen-Aufnahmen im Studio ist das Freistellen ein Kinderspiel

Tipps & Tricks für Lightroom Vergleichsansichten / Entwicklungsvorgaben

Tipps & Tricks für Photoshop CS6 und CC Ebenenfilter

Freeload-Anwendung Glitch-Effekt

Farbsicherheit ist man seinem Kunden schuldig Interview mit Stock-Fotograf Lasse Behnke

Der Schatz im Bildersee Kann und Künstliche Intelligenz zu besseren Bildbearbeitern und Fotografen machen?

