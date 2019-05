DOCMA 89 versandkostenfrei: jetzt vorbestellen

Ab sofort können Sie die druckfrische neue DOCMA 89 versandkostenfrei bei uns im DOCMAshop vorbestellen. Einfach in den Warenkorb legen – Versandkosten werden nicht berechnet. Das „Early-Bird“-Angebot gilt aber nur für den Vorverkauf bis zum 5. Juni 2019. Ab dem 6. Juni 2019 ist das Heft lieferbar und am Kiosk erhältlich. Wer ein DOCMA-Kombi-Abo besitzt, findet das ePaper ebenfalls ab dem 6. Juni 2019 in seiner DOCMA-App.

DOCMA 89:

Die Highlights des Heftes

PREMIUMWORKSHOP: Dodge & Burn Bildern mehr Plastizität verleihen

Bildern mehr Plastizität verleihen Lightroom-Akademie: Studioaufnahmen perfekt retuschieren Gängige Bildkorrekturen mit Lighthtroom Classic CC

Gängige Bildkorrekturen mit Lighthtroom Classic CC Nachbau-Tutorial: Sin-City-Stilmittel Montage im Stil der Sin-City-Filmplakate

Montage im Stil der Sin-City-Filmplakate Photoshop-Akademie: Der Modus Lab-Farbe Schnelle ­Bildoptimierungen durchführen, die anders nicht möglich oder aufwendiger wären

Schnelle ­Bildoptimierungen durchführen, die anders nicht möglich oder aufwendiger wären Objekte schrumpfen Knuffiges Mini-Auto im Comic-Stil

Knuffiges Mini-Auto im Comic-Stil Tipps & Tricks für Lightroom Classic CC und Camera Raw

Spiegel als Lichtquelle Als Lichtformer oder Gestaltungs­element eingesetzt, bringen Spiegel Abwechslung ins Licht-Setup

Als Lichtformer oder Gestaltungs­element eingesetzt, bringen Spiegel Abwechslung ins Licht-Setup Nachbau-Tutorial: Spiegelwelten Die Verbindung von zwei eigentlich nicht zueinander passenden Bildern in einer Montage ist ein beliebter Instagram-Effekt

Die Verbindung von zwei eigentlich nicht zueinander passenden Bildern in einer Montage ist ein beliebter Instagram-Effekt Begleitete-Online-Fotografiekurse Interview mit Rüdiger Schestag über dessen web-basiertes Lernformat XLAB-Akademie

Interview mit Rüdiger Schestag über dessen web-basiertes Lernformat XLAB-Akademie Detailverstärkung mit Normalmaps

Fotos vom Sternenhimmel u.v.m.

