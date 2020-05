Vielseitiges Kartenlesegerät: Lexar Professional 3-in-1 USB 3.1 Multi-Kartenleser

Speicherspezialist Lexar hat ein vielseitiges Kartenlesegerät mit hoher Übertragungsrate angekündigt. Der Lexar Professional 3-in-1 USB 3.1 Multi-Kartenleser ermöglicht es, Daten unterwegs zwischen verschiedenen Karten oder von einer Speicherkarte auf einen Computer zu übertragen. Das Gerät ist kompatibel mit SD-, microSD- und CompactFlash-Karte (einschließlich UDMA 7). Es ist zudem abwärtskompatibel zu SD-UHS-I-Karten sowie USB 2.0.

Bei der Verwendung von SD- und microSD-Karten werden Übertragungsraten von bis zu 312 MB/s erreicht, bei CompactFlash-Karten sind es bis zu 160 MB/s. Der Anschluss an einen Computer und die Stromversorgung erfolgen mithilfe des mitgelieferten „USB 3.1 Typ C auf Typ A“-Kabel.

Der Lexar Professional 3-in-1 USB 3.1 Multi-Kartenleser kostet rund 30 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Lexar.

Pressemitteilung von Lexar

Lexar kündigt neuen Professional 3-in-1 Multi-Kartenleser an

Kernbotschaften:

Unterstützt SD™, microSD™ und CompactFlash ® Karten

Karten Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 312 MB/s für SD™ und microSD™ UHS-II Karten und bis zu 160 MB/s für CompactFlash ® Karten

Karten Extrem vielseitiger Multi-Kartenleser mit schnellen Dateiübertragunge

Abwärtskompatibel zu SD™ und microSD™ UHS-I Karten (bis zu 170 MB/s) 1

Enthält ein USB 3.1 Typ C auf Typ A Kabel

Lexar, eine weltweit führende Marke für Flash-Speicherlösungen, hat heute den Lexar® Professional 3-in-1 USB 3.1 Multi-Kartenleser angekündigt. Dieses äußerst vielseitige Lesegerät wurde für die fortgeschrittenen Anforderungen von Foto- und Videoprofis entwickelt, die ihren Arbeitsablauf rationalisieren möchten. Es bietet eine bequeme Möglichkeit, Dateien zwischen mehreren Karten und Ihrem PC schnell zu übertragen, ohne dass eine zusätzliche Stromquelle erforderlich ist.

Dieser Leser nutzt die USB 3.1 Technologie, um schnelle Dateiübertragungen von bis zu 312 MB/s für SD™ und microSD™ sowie bis zu 160 MB/s für CompactFlash® Karten zu ermöglichen. Damit bietet dieser Leser eine ausreichende Geschwindigkeit für Übertragungen von Ihrem Heimarbeitsplatz oder von unterwegs.

“Der Lexar Professional 3-in-1 Multi-Kartenleser wurde entwickelt, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, ihn zu Hause oder an jedem anderen Ort ihres Arbeitstages verwenden können. Der 3-in-1 Leser unterstützt die drei am häufigsten verwendeten Speicherkarten, was ihn extrem vielseitig macht, und er wird mit einem USB 3.1 Kabel geliefert, um den Arbeitsablauf zu beschleunigen”, so Joel Boquiren, Senior Director, Global Marketing.

Der Lexar Professional 3-in-1 USB 3.1 Multi-Kartenleser ist diesen Monat zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 29,99 USD erhältlich.