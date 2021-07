Erweiterte Videofunktionen für Canon EOS R5, R6 und EOS-1D X MK III

Canon baut aufgrund des Feedbacks von Fotografen die Videofunktionen der EOS R5, R6 und EOS-1D X MK III weiter aus. So erhalten die EOS R6 mit der Firmware 1.4 und die EOS-1D X Mark III mit der Firmware 1.5 – wie bereits die R5 mit dem vorhergehenden Update 1.3 – die vor allem bei Cinema-EOS-Kameras verwendete Gammakurve Canon Log 3 (C-Log 3).

Außerdem ermöglichen die Firmware-Updates bei allen drei Kameras nun die gleichzeitige Aufzeichnung auf zwei Speicherkarten zum Schutz vor einem Datenverlust durch den Ausfall einer Karte. Die EOS-1D X Mark III und die EOS R5 unterstützen zudem Speicherkarten des Typs CFexpress VPG400 mit einer Schreibgeschwindigkeit von 400 MB/s.

Des weiteren wird Die Kompatibilität der EOS R5 zu den Cine-Servo-Objektiven CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S und CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S ergänzt. Zudem ermöglicht die Firmware die externe Aufzeichnung in 5K cropped ProRes Raw, wenn sie mit dem Atomos Ninja V Recorder verbunden ist beziehungsweise in 8K ProRes Raw mit den Atomos Ninja V+ Recordern.

HINWEIS: Das Firmware-Update für die EOS R5 wird erst im Lauf des Sommers veröffentlicht, die beiden anderen können bereits heruntergeladen werden.

Downloadlinks:

EOS-1D X Mark III | EOS R5 | EOS R6