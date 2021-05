Canon stellt erste MegaTank-Fotodrucker vor

Mit dem 3-in-1-Multifunktionssystem PIXMA G650 für Drucken, Scannen und Kopieren sowie dem Drucker PIXMA G550 präsentiert Canon zwei Fotodrucker für größere Auflagen. Die Geräte nutzen farbstoffbasierte „ChromaLife 100“-Tinten, die Bilder für das Fotoalbum mit 100 Jahren Haltbarkeit garantieren sollen. Es können randlose Fotos bis zum Format DIN A4 zu Papier gebracht werden. Anwender können neben Fotopapier auch Spezialmedien wie das magnetische Fotopapier von Canon, wiederaufklebbares Fotopapier oder T-Shirt-Transferfolie bedrucken.

Die Geräte wurden speziell für die hohen Druckaufkommen in kommerziellen Fotodruck-Shops entwickelt und sind mit sechs großen Tintentanks ausgestattet. Mit einem Set Nachfüllflaschen zu je 60 Milliliter Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Rot und Grau) lassen sich bis zu 3.800 Fotos im Format 10 × 15 cm drucken. Die Fine-Druckköpfe und die Wartungskassette können vom Anwender ausgetauscht werden.

Beide Drucker haben eine WLAN-Schnittstelle und unterstützen die Canon PRINT App, Mopria für Android und Apple AirPrint.

MegaTank-Fotodrucker: Der PIXMA G550 kostet 249 Euro, der PIXMA G650 299 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Canon.

Pressemitteilung

Canon stellt die ersten MegaTank Fotodrucker vor

Canon erweitert sein Angebot an Farbdruckern mit nachfüllbaren Tintentanks um zwei neue Drucker, die für den Fotodruck in hohen Auflagen konzipiert sind – das 3-in-1-Multifunktionssystem PIXMA G650 und den Drucker PIXMA G550. Mit einem Satz von sechs farbstoffbasierten ChromaLife 100 Tinten erzeugen beide Modelle lebendige, kräftige Fotodrucke. Die Kombination von MegaTank Tintenflaschen für eine hohe Druckkapazität, einfache Wartung und verbesserte Medienunterstützung macht die Drucker zur idealen Lösung für Anwendungsbereiche mit einem hohen Druckaufkommen.

Hochwertige, starke Drucke auf den unterschiedlichsten Druckmedien

Für einen Wettbewerbsvorteil beim Fotodruck arbeiten PIXMA G650 und G550 mit sechs farbstoffbasierten Tinten, darunter eine neue spezielle Rot- und eine Grautinte zur Darstellung eines größeren Farbraums. Mit tiefen Schatten und satten Farben wirken die Bilder natürlich und lebendig. Beide Modelle verwenden die FINE Druckkopftechnologie für eine sehr hohe Druckqualität. Das sorgt für satte Farben mit minimierter Körnigkeit.

Durch reduzierte Farbabweichungen über verschiedene Medientypen hinweg wird eine gleichbleibend hohe Druckqualität auf fast jedem Druckmedium erreicht – von beidseitig bedruckbarem matten bis hin zu herkömmlichem glänzenden und seidenmatten Papier. Foto-Begeisterte, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen wollen, können randlose Fotos bis zum Format DIN A4 drucken und aus einer Reihe von Medientypen wählen, wie z. B. dem magnetischem Fotopapier von Canon zur Herstellung von individuellen Magneten für die Kühlschranktür oder dem wiederaufklebbaren Fotopapier, mit dem man alles Mögliche dekorieren kann.

High-Volume-Fotodruck

Die neuesten Tintenstrahldrucker von Canon wurden speziell für die hohen Druckaufkommen in kommerziellen Fotodruck-Shops entwickelt und sind mit großen Tintentanks ausgestattet, die eine hohe Seitenleistung bieten. Mit einem Set Flaschen lassen sich bis zu 3.800 Fotos im Format 10 x 15 cm drucken.i So muss man seltener nachfüllen, hat weniger Ausfallzeiten und reduziert die Kosten, damit das Drucken zu einem lukrativen Geschäft wird. Ein 10 x 15 cm-Fotodruck liegt in weniger als 47 Sekunden im Ausgabefachii und zusammen mit dem hinteren Papiereinzug für bis zu 100 Blatt lässt sich mit diesen Druckern äußerst produktiv arbeiten – ein unverzichtbares Werkzeug für Unternehmen mit hohem Bedarf für hochwertige Farbdrucke.

Einfache Bedienung, einfache Wartung

Nützlichen Ergänzungen wie von den BenutzerInnen austauschbaren FINE Druckköpfeiii und die Wartungskassette machen es einfach, das Gerät selbst zu verwalten und Ausfallzeiten zu reduzieren. Die MegaTank Tintenflaschen haben außerdem eine individuelle Anschlussform, die Fehler beim Befüllen vermeidet: das Nachfüllen ist ganz sauber und einfach.

Diese Drucker wurden im Hinblick auf Effizienz entwickelt und sparen mit der praktischen Ein-/Ausschaltautomatik Energie, während das zweizeilige LC-Display die Verwaltung von Druckereinstellungen und Aufträgen vereinfacht. Canon PIXMA G650 und G550 bieten WLAN-Konnektivität, sodass sich Computer, Kameras und Mobilgeräte für ein nahtloses Druckerlebnis kabellos verbinden lassen und die Lieblingsaufnahmen direkt über die Canon PRINT App, Mopria für Android oder Apple AirPrint gedruckt werden können.

Preise und voraussichtliche Verfügbarkeiten

PIXMA G550 249€ UVP, Mai 2021

PIXMA G650 299€ UVP, Mai 2021

Für beide Modelle bietet Canon eine optionale kostenlose Garantieverlängerung auf drei Jahre nach Online-Registrierung an.

PIXMA G650 und G550 – Hauptleistungsmerkmale:

Hochwertiger Fotodruck mit sechs Farben inkl. Rot und Grau

Haltbare Ausdrucke mit ChromaLife 100 für bis zu 100 Jahre im Fotoalbum

Sechs Tintenflaschen mit je 60 ml Inhalt für ein Einfaches nachfüllen – mit einem Set Flaschen lassen sich bis zu 3.8001 Fotos im Format 10 x 15 cm drucken

Hohe Druckgeschwindigkeit (nur ca. 47 Sekunden2 für ein 10 x 15 cm Foto)

Auswechselbare Wartungskassette zur deutlichen Reduzierung von Ausfallzeiten

Kompatibel mit einer Vielzahl von Druckmedien, einschließlich magnetischem, wiederaufklebbarem, beidseitig bedruckbarem und mattem Fotopapier sowie T-Shirt-Transferfolie zum Aufbügeln

Apple AirPrint und Mopria-Support

i Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO / IEC 29103 Vorlage. Kontinuierliche Drucksimulation mit der Nachfülltinte nach der Erstinbetriebnahme.

ii Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

iii Die Verfügbarkeit ist abhängig von der jeweiligen Region.