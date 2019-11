Adobe Stock Visual Trend „Disruptive Expression“

ID: 159048611 | stock.adobe.com

Adobe Stock hat einen neuen Visual Trend identifiziert, der sich durch eine visuelle Sprache ausdrückt, die den gewohnten Rahmen sprengt: „Disruptive Expression“. Der Trend bringt das Bedürfnis zum Ausdruck, neue, imaginäre Räume aufstoßen, sich vom Zwang zum Perfektionismus zu befreien und mutige Statements setzen.

Digitale Tools und soziale Netzwerke machen es einfacher denn je, persönliche Geschichten in ausdrucksstarken Bildern mit Menschen weltweit zu teilen. Kamerafilter und Bearbeitungssoftware erleichtern die Selbstdarstellung in Bildern. Mit dem Visual Trend „Disruptive Expression“ rückt Adobe Stock starke Statements und kreatives Selbstbewusstsein in Kunst, Marketing und Gesellschaft in den Fokus. Denn wer Neues Schafffen will, braucht den Mut, mit alten Regeln zu brechen sowie das Vertrauen in die eigenen Ideen. Beispiele für den Visual Trend „Disruptive Expression“ gibt es in einer exklusiven Galerie bei Adobe Stock zu sehen.

Raum für kreative Experimente

Der Klimawandel ebenso wie politische und gesellschaftliche Umbrüche stellen uns vor große Herausforderungen und sind belastend. Im Gegenzug wächst das Bedürfnis, auszubrechen und den Emotionen und der Kreativität freien Lauf zu lassen. Nirgends zeigen sich Emotionen so deutlich wie im Gesicht. Die Mimik wird größtenteils unbewusst gesteuert und verrät, wie es uns geht. So verwundert es nicht, dass Gesichter für „Disruptive Expression“ eine besonders wichtige Rolle spielen. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich etwa Apps, die das Aussehen moderat bis extrem verfremden – von bekannten Snapchat-Filtern bis hin zu Apps wie YouCam, KiraKira, FABBY oder VSCO.

Grenzenloses Selbstvertrauen

Bei „Disruptive Expression“ werden sowohl digitale Bildbearbeitung als auch analoge Mittel genutzt, um entsprechende Bilder zu kreieren. Adobe Stock deutet den Trend aber nicht als Versuch vor der Wirklichkeit zu fliehen, sondern vielmehr die eigene Sicht von der Realität im künstlerischen Schaffen selbstbewusst auszudrücken.

So erhebt etwa die Londoner Partyikone Scotty „Sussi“ Sussmann den eigenen Körper zum Kunstwerk: Für ihn sind tiefrote Lippen, ein betont spitzer Haaransatz und seine extravagante Kleidung Ausdruck seiner Persönlichkeit. „Sich zu verkleiden bedeutet, das Innerste nach Außen zu kehren. In der Sekunde, in der ich mich in Sussi verwandle, fallen alle Zweifel von mir ab: Ich bin absolut frei und selbstbewusst.“

Auch die Künstlerin Cinta Tort Cartró lehnt sich gegen die gängigen Schönheitsideale auf. Mit ihren Bildern zelebriert die Spanierin geradezu eine radikale Selbstakzeptanz. So hat sie sich unter anderem mit dem französischen Illustrator Izumi Tutti zusammengetan, der ihre Akne von einem ästhetischen Makel in ein kosmisches Kunstwerk verwandelt hat.

Mit Leidenschaft bei der Sache

„Disruptive Expression” stellt sich gegen jegliches Schubladendenken und ermutigt Menschen, zu experimentieren und sie selbst zu sein. Insbesondere für die Generation Z, die heute 12- bis 19-Jährigen, ist das ein wichtiges Thema. Sie glaubt fest an die Kraft der Kreativität und drückt ihren Enthusiasmus gerne mit Worten, Fotos und Illustrationen aus.

„Es geht darum, starre Konzepte anzufechten: Die Welt ist nicht binär. Die Generation Z hat das verinnerlicht, sie überwindet scheinbare Widersprüche und findet überall Inspiration“, erklärt Molly Logan, Generationsexpertin und Gründerin von Irregular Labs. „Warum sollte man ernste Themen nicht mithilfe von Tools und Taktiken ausdrücken, die ältere Generationen für Frivolitäten oder Albereien zwischen Freunden halten?“

Was Marken und Designer beherzigen sollten

Verbraucher wünschen sich von Marken, dass sie so authentisch und intensiv sind, wie sie sich selbst sehen. Designer können dieses Bedürfnis mit visuellen Elementen aufgreifen, die eine neue Perspektive auf verschiedene Themen eröffnen und Vielfalt, Selbstakzeptanz und Mut in den Mittelpunkt rücken.

Weitere Bilder zum aktuellen Visual Trend finden Sie in der exklusiven Galerie bei Adobe Stock. Schauen Sie sich auch das Video an, das die Designer Sebastian Onufszak und Stephan Bovenschen im Rahmen der Adobe Stock #VisualTrendsRemix kreiert haben.

