Neu: Lightroom Plugin Skin Tone Adjust 

Mit dem Lightroom Plugin Skin Tone Adjust hat man die Hauttöne aller Porträts im Griff. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein unbearbeitetes Foto handelt oder ob die Hauttöne nachträglich bei schon vorhandenen Einstellungen angepasst werden müssen. Mehr dazu hier im Video:

Lightroom Plugin Skin Tone Adjust – jetzt kaufen

Das Skin Tone Adjust Plugin ist speziell auf die Bearbeitung von Hauttönen in Lightroom ausgelegt. Das funktioniert sowohl auf neutralen Bildern, als auch nachträglich bei schon vorhandenen Einstellungen.

Das Lightroom Plugin Skin Tone Adjust gibt es für günstige 14,98 Euro bei uns im DOCMA Shop.

Die vier Regler des Plugins steuern jeweils mehrere Lightroom-Parameter gleichzeitig. So können poppige oder auch kühle Looks kreiert werden, ohne dass dabei die Hauttöne zu sehr beeinflusst werden und unnatürlich wirken. Ein cleaner, edler Look, wie er aus Beauty-Kampagnen bekannt ist, oder ein tiefbrauner, sonnengebräunter Teint sind mit dem Plugin ebenfalls schnell realisiert. Je nach Hautton-Typ können Sättigungsanpassungen in Richtung Rot oder Orange vorgenommen werden, um die Haut lebendiger erscheinen zu lassen und darüber hinaus kann die Lippenfarbe in Richtung Nude oder Pink angepasst werden.

Vorteile auf einen Blick:

Schnelles Anpassen der Hauttöne für professionelle Looks

Nachträgliches Anpassen von Presets in Bezug auf die Hautfarbe

Einfache Korrektur unnatürlicher Hauttöne

Allgemeine Informationen

Host-Software: Preset Adjust, Skin Tone Adjust und Section Adjust sind als Plugin für Lightroom erhältlich. Die Plugins laufen in Lightroom ab Version 6. Bei einer aktuellen Lightroom Version ist die Classic-Version nötig, da Plugins in der Cloud-Version nicht unterstützt werden.

Testversion / Download: Die Lightroom Plugins können auf der Produktseite über den „Testen | Download“ Button geladen werden. Zum Testen lässt sich der „Simple Adjust“ Slider installieren, welcher ohne Aktivierung benutzt werden kann. Zur Benutzung der weiteren Plugins ist der Erwerb einer Lizenz notwendig.