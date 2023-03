Kostenlose datacolor-Webinare zur Farbanpassung mit Master Match

In Kooperation mit Picture Instruments bietet der Farbmanagement-Spezialist datacolor ab Mitte März 2023 drei kostenlose Webinare zum Thema Farbabgleich in Bild und Video an. Datacolor-Experte Boris Bergmann und Master Match-Erfinder Robin Ochs führen gemeinsam durch die kostenlose Webinarserie.

Am 14. März um 19 Uhr geht es darum, wie man Kamerafarben für die E-Commerce- und Repro-Fotografie mithilfe von Referenzfarben in Master Match neutral abstimmt. Im Webinar am 29. März um 19 Uhr erfahren Interessierte, wie sich mehrere Foto- und Videokameras aneinander angleichen lassen, um einheitliche Looks zu erzielen. Im dritten Webinar am 20. April zur gleichen Tageszeit gibt es zahlreiche Tipps und Tricks zur Arbeit mit dem Spyder Checkr und Master Match bei verschiedenen Aufgabestellungen.

Kostenlose datacolor-Webinare: Zur Teilnahme an den Webinaren können Sie sich ab sofort hier anmelden.