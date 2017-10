SSST! Super Short Story Telling – Geschichten erzählen, superkurz



Mit dem DOCMA Award 2017 wollen wir unsere Leserinnen und Leser dazu animieren spannende Kurz-Geschichten zu erzählen. So kurze Geschichten, dass sie in ein einziges Bild passen. Was Sie tun müssen: Nehmen Sie ein Zitat, eine Zeile aus einem Lied, eine Passage aus einem Buch oder einen Dialog aus einem Film – und machen Sie daraus ein Bild. Sie können dazu natürlich auch selbst eine superkurze Geschichte dafür schreiben. Das Ergebnis kann ein Foto sein, eine Zeichnung, eine Fotomontage oder eine 3D-Umsetzung, Hauptsache das Bild liegt am Ende digital vor.Jede eingereichte Geschichte muss aus zwei Teilen bestehen: einem maximal 300 Zeichen kurzen Text und einem Bild, das diesen Text illustriert. Es können bis zu fünf Bildgeschichten eingereicht werden. Wie immer darf sich jeder Teilnehmer selbst einstufen in die Kategorien „Meister“, „Geselle“ oder „Lehrling“.

Inspiration

Wer nicht sofort eine eigene Super-Short-Story im Kopf hat, kann sich von sogenannten Bierdeckel- oder Ultrakurzgeschichten inspirieren lassen, wie man sie leicht im Internet findet. Eine große Zahl solcher Minimal-Geschichten gibt es zum Beispiel auf dem Tiny-Tales“-Twitter-Account von Florian Meimberg. Oder man bedient sich an den Kurzmitteilungs-Dialogen auf www.chatvongesternnacht.de. In diesen Fällen aber bitte die Quelle der Inspiration nennen.

Die Fakten

