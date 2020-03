Bisher hielt Doc Baumann die Ergebnisse von Meinungsumfragen vorgeblich seriöser Institute für einigermaßen glaubwürdig. Seit er jedoch vor ein paar Tagen selbst von einem Interviewer angerufen wurde und seine Meinung abgefragt wurde, sieht er das weniger positiv, denn etliche Fragen waren nicht wertfrei und beeinflussten durch ihre Formulierung oder Auswahl die Ergebnisse deutlich.

Sind Meinungsumfragen Meinungsmanipulation? Grafik: Doc Baumann

Was würden Sie von einer Frage halten, die so formuliert ist, dass Sie sie mit voller Überzeugung sowohl bejahen wie verneinen könnten? Gibt’s nicht? Also, dann frage ich Sie mal, ob Sie befürchten, bei der nächsten Ziehung der Lottozahlen sechs Richtige zu haben. Na – ja oder nein?

Ähhh … also, ich hoffe das schon, na klar, also: ja … aber ich befürchte es doch nicht, also: nein, ich erhoffe es vielmehr. Ach so! Oder umgekehrt: Freuen Sie sich darauf, sich im nächsten halben Jahr eine Corona-Virus-Infektion einzufangen? Dieselbe Struktur: Man kann das mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten, aber außer Corona-Party-Idiot/innen (also impliziten Eltern- und Großelternmördern) wird sich kaum jemand über diese Aussicht freuen.

Jeder, der seine Muttersprache ein wenig beherrscht, weiß, dass man Fragesätze so nicht aufbauen darf – sofern man die Antwortenden nicht gezielt in eine bestimmte Richtung drängen will. Das nennt man dann Suggestivfragen.

Wenn daher Fragebögen einer Meinungsumfrage solche Sätze enthalten, muss man davon ausgehen, dass das kein Zufall ist. Denn die Leute dort machen ja den ganzen Tag lang nichts anderes, als sich Fragen auszudenken, auf die sie dann von den Befragten Antworten erwarten. Ich bezweifle nach meiner eigenen Erfahrung nun allerdings, ob solche Umfragen für die Gesamtbevölkerung repräsentative Antworten liefern sollen oder solche, die die Absichten ihrer Auftraggeber so gut wie möglich bestätigen.

Die Meinungsumfrage

Was war geschehen? Das Telefon klingelt. In der Leitung ist ein leicht gestresster und gelangweilter Mann, der mir mitteilt, er rufe von Kantar aus an. Ob ich bereit sei, an einer Meinungsumfrage teilzunehmen.

„Kantar“ hatte ich noch nie gehört. So heiße Emnid jetzt. Ach so! Ob er mir zusichern könne, das sei eine echte und seriöse Umfrage, die nicht nach einer Viertelstunde damit endet, dass ich ein Zeitschriftenabonnement abschießen soll, dann könnten wir nämlich auch gleich aufhören. Nein, nein, ganz seriös. Na gut, legen Sie los!

Das Ganze dauerte rund 20 Minuten, schätze ich, und die allermeisten Fragen erschienen mir in der Tat seriös: Von der Einschätzung der Regierungsmaßnahmen zur Corona-Pandemie über meine Wahlpräferenzen, Umweltfragen bis hin zu Fernsehgewohnheiten.

Bei zwei Fragen allerdings protestierte ich. Die erste wurde mir am Ende einer Reihe von Fragen zu Umweltproblemen gestellt und lautete sinngemäß: „Machen Sie sich Sorgen darum, Ihren Lebensstandard aufgrund verschärfter Umweltbestimmungen einschränken zu müssen?“ Nein, sagte ich nach kurzem Überlegen, also ja. Was nun – nein oder ja? Beides, entgegnete ich, nein und ja. Das könne er so nicht ausfüllen. Ich weiß, sagte ich, aber dann dürfe sein Institut nicht so unprofessionelle Fragen formulieren.

Und dann erklärte ich ihm, dass ich durchaus erwarte, meinen Lebensstandard aufgrund verschärfter Umweltbestimmungen einschränken zu müssen – dass ich mir deswegen aber keine Sorgen mache, sondern das völlig richtig, angemessen und notwendig fände. Es handle sich also eigentlich um zwei Fragen: Erstens, ob ich solche Einschränkungen erwarte, und zweitens, ob ich sie gut oder schlecht fände. Die von ihm gestellte Frage jedoch sei nicht neutral, sondern suggestiv. Seinem Erstaunen zufolge war ich wohl der Erste, der das angesprochen hat.

Gar nicht erst zur Wahl stellen

Eine Weile später ärgerte mich nicht darüber, was und wie gefragt wurde, sondern dass diesmal die Vorgabe der Antwortmöglichkeiten zu einem falschen Bild führen musste.

Stellen sie sich eine Wahlumfrage vor, bei der Sie gefragt werden, ob Sie für Bündnis C – Christen für Deutschland, die V-Partei3 – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer, die Familien-Partei Deutschlands oder die Freien Bürger Mitteldeutschland stimmen wollen. Da Sie eigentlich eine andere Partei bevorzugen, antworten Sie jedes Mal mit „sicherlich nicht“. Weiter mit dem nächsten Themenbereich. Halt, Moment mal, die Partei meiner Wahl haben Sie noch gar nicht genannt! Ja, mehr gibt’s leider nicht auf unserer Liste. Aua!

Konkret ging es um etwas anderes, das mit den Parteien diente nur zur Veranschaulichung: Das Thema war Pay-TV. Hab’ ich nicht, brauch’ ich nicht, will ich nicht. Das reichte aber nicht, ich musste trotzdem eine endlose Liste von Anbietern bewerten (kennichnich, kennichnich …) und jedesmal ausdrücklich bestätigen, dass ich den nicht nutze. Dann kamen weitere Fragen dazu, für welche Inhalte ich denn gegebenenfalls bereit sei, zusätzliche Gebühren zu zahlen: Sportsendungen, Fußballübertragungen national, Fußballübertragungen international, Musiksendungen, deutsche Serien, ausländische Serien, Familienserien, Shows, Komödien … Auch diese Liste war lang, ich erinnere mich an die Vorgaben nicht mehr genau, aber schnell abgearbeitet: nee, nee, nee, nee … Weiter mit dem nächsten Themenbereich. Halt, Moment mal, die Themen meiner Wahl haben Sie noch gar nicht genannt: Reportagen, Dokumentationen, Wissenschaftssendungen usw. Tut mir leid, mehr gibt’s nicht auf unserer Liste. Aua!

Eine dämliche Suggestivfrage ist schon ärgerlich genug. Wenn Sie also demnächst irgendwo lesen sollten, soundsoviel Prozent der deutschen Bevölkerung würden sich Sorgen darüber machen, ihren Lebensstandard wegen Umweltbestimmungen einschränken zu müssen, dann wissen sie jetzt, dass das Blödsinn ist und allein aus der Art der Fragestellung resultiert.

Und wenn man will, dass die Menschen im Fernsehen lediglich seichte Unterhaltung anschauen, dann lässt man Alterativen einfach weg und muss so nicht befürchten, dass sich jemand dafür entscheidet.

Ich habe diese Kritik übrigens umgehend an das Befragungsinstitut gemailt, darauf aber keine Antwort erhalten. Mein Vertrauen in die Aussagekraft solcher Meinungsumfragen hat nach dieser Erfahrung jedenfalls deutlich nachgelassen.