Heute überlässt Doc Baumann diesen Blog einem langjährigen DOCMA-Leser, dem Fotografen Herbert Becke aus München (auch als „der Becke“ bekannt). Der hatte nämlich in München gerade ein interessantes Foto-Erlebnis, bei dem unsere „Freunde und Helfer“ uneingeschränkt als solche auftraten und ihm zu seinem Recht gegenüber einem internationalen Luxus-Konzern verhalfen.

»Es war mal wieder an der Zeit für eine Foto-Tour in Münchens Innenstadt. Als erstes hatte ich eine Fotoaktion mit dem neuen „Biss“- Verkäufer im Untergeschoß des Sendlinger-Tor-Platzes vereinbart.

Als Kontrastprogramm nahm ich mir dann anschließend die Maximilianstraße vor – Münchens teuerste Einkaufstraße. Es war für mich keine Überraschung, dass der völlig vermummte „schwarze Block“ mit Komplettverschleierung, meist aus den umliegenden Nobelhotels, keinen Polizeieinsatz wie in Hamburg auslöste. Dafür aber mein Versuch, das geschäftige Treiben dort abzulichten. Mein Recht auf Fotografieren auf öffentlichem Grund musste ich mir erst durch die Polizei „erkämpfen“.

Kaum hatte ich durch den Sucher geschaut, kam ein Security-Mitarbeiter eines Ladens, den man/frau genauso in Paris, London oder New-York findet, wie von den Tarantel gestochen aus dem Verkaufsraum auf mich zu gestürzt und erklärte mir mit seinem ganzen Körpereinsatz, dass „Cartier“ es nicht akzeptiert, hier Fotos zu machen. Mein Versuch, ihm die „Panoramafreiheit“ nahezubringen, und dass der Bürgersteig der Münchner Maximilianstraße immer noch zum deutschen Staatsgebiet gehört – demnach hier also deutsches Recht gilt – hatte zur Folge, dass ein weiterer Security-Mitarbeiter hinzukam. Da ich nun ein sehr friedfertiger Mensch bin, insbesondere bei der Einschätzung meiner beiden Gegenüber, blieb mir nichts anders übrig, als den „Notruf 110“ abzusetzen.

Realsatire waren in der Zwischenzeit vereinzelte Reaktionen der Passanten beim Anblick eines Fotografen mit Kamera auf dem Stativ und dabei flankierendem „Sicherheitspersonal“. „Ist da ein ganz Prominenter in dem Geschäft?“ war eine der Fragen. Ich klärte dann genau so satirisch auf, dass es sich um den Herrn (Dr. a.D.) Karl-Theodor zu Guttenberg handelt, der sei gerade auf Wahlkampftour durch seinen Wahlkreis. Das bewog aber niemanden, stehen zu bleiben und auf ihn zu warten. Wir hingegen warteten etwa 40 Minuten auf die polizeilichen Schlichter.

Eine nette Polizistin kümmerte sich nach dem Eintreffen um mich und mein Anliegen, der männliche Kollege um das „Sicherheitspersonal von Cartier“. Nach kurzem hin- und her war klar: Ich darf hier auf öffentlichem Bürgersteig fotografieren, wenn ich nicht das Persönlichkeitsrecht der Passanten oder des Personals verletze. Mit Hinweis auf meinen Kontostand versicherte ich der Polizeistreife auch glaubhaft, nicht die Absicht zu haben, in das Geschäft „einzudringen“. Strittig blieb nur eine mögliche Veröffentlichung von Fotos, auf denen der Ladeneingang mit dem Firmenlogo und das Schaufenster abgelichtet ist. Das war für mich zweitrangig, das kann ich immer noch rechtlich genau prüfen lassen. Wichtig war, ich konnte ungehindert dank des „Polizei-Einsatzes“ (weiter)fotografieren.

Beim Warten auf die Polizei hatte ich genügend Zeit, mir einige Details um den Laden herum genauestens anzusehen. So entstand dieses Foto mit einem Aufkleber auf dem Verkehrszeichen unmittelbar am Straßenrand mit dem Hinweis „ … holt euch eure Stadt zurück“, passend zu dieser Geschichte. Übrigens, keine Montage!«

Herbert Becke ist seit 40 Jahren Fotograf. Er ist Fotodozent, Initiator und Leiter des Projektes „FotoART München“ (ein ambitioniertes Programm von jährlich über 160 Seminaren und Workshops für Fotografen), und war lange leitend im Volkshochschulbereich tätig. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes und des Tassilopreises der Süddeutschen Zeitung ist unter anderem Initiator und langjähriger Organisator der Münchner Fototage.

Panoramafreiheit? Ja, wo sind wir denn hier?

Was soll man nun zu dieser Geschichte sagen? Wer hätte das gedacht, dass sich die Polizei ausgerechnet in Bayern für die Interessen eines Bürgers gegen einen Luxus-Konzern mit 11 Milliarden Umsatz einspannen lässt? Dabei ist doch unser bayerischer Verkehrsminister Dobrindt eigentlich das leuchtende Beispiel dafür, wie man mit der Wirtschaft umspringt. Hat er nicht gerade beim Diesel-Gipfel den Autobauern mal so richtig gezeigt, dass … sie von ihm nichts zu befürchten haben? Dass Gewinne und Arbeitsplätze immer wichtiger sind als die Einhaltung von Gesetzen und die Gesundheit der Menschen? Gibt er sich nicht alle Mühe, dass die Milliarden-Forderungen an den Maut-Betreiber Toll Collect (Daimler und Telekom) nicht eingetrieben werden? Er hat uns Gigaliner und Fernbusse auf den kaum ausgelasteten Autobahnen geschenkt, die allseits beliebte Pkw-Maut mit durchgesetzt (die Merkel vor der letzten Wahl definitiv ausgeschlossen hatte), und so weiter und so fort.

Da ist ja nun wirklich wünschenswert transparent, dass hier der Amtseid (Schaden von der deutschen Wirtschaft zu wenden, oder wie das heißt) nachgerade übererfüllt wurde. Und in einem solchen Bundesland ist es möglich, dass sich Security-Mitarbeiter von Cartier von Landesbediensteten belehren lassen müssen, Gesetze gälten auch für Konzerne und ein Fotograf könne einfach von der Panoramafreiheit Gebrauch machen? Ja, wo sind wir denn hier?!