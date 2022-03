Neue Ausgabe: DOCMA 101 im Handel

Ab heute, dem 2. März 2022, ist eine neue DOCMA-Ausgabe am Kiosk sowie als Print-Ausgabe und als E-Paper bei uns im Webshop erhältlich.

Inhalte

Die ungarische Fotografin Flóra Borsi macht in ihren ­Bildern Träume, Wünsche und ­Ängste sichtbar – die Wunderwelt im ­eigenen Kopf. ∎ Im Premiumworkshop gibt es diesmal Profi-Tipps zu den Verformungs-Werkzeugen von Photoshop – wie immer ergänzt durch ausführliche Gratis-Videos, die Sie per Weblink aufrufen können. ∎ Im ersten Teil unserer ­neuen Basis­wissen-Reihe erklärt ­Christoph Künne den Einsatz des Histogramms zur Bildbeurteilung. Im zweiten Teil beschreibt er, wie man aus Raw-Dateien mit Lightroom und Photoshops ­Camera Raw Schwarzweißbilder entwickelt. ∎ Uli Staiger zeigt an verschiedenen Beispielen, warum die Täuschung des Betrachters nicht immer verwerflich, sondern geradezu unerlässlich ist. ∎ Wie Sie die Kontraste in einem Landschaftsfoto mit den ­lokalen Anpassungswerkzeugen von Capture One Pro optimieren, erklärt Jürgen Wolf in seinem Tutorial. ∎ Was der Ebenentyp Smartobjekt ­außer dem Verpacken verschiedener Inhalte noch zu bieten hat erfahren Sie in der DOCMA-Akademie. ∎ Olaf Giermann hat für Sie die wichtigsten Programme zur Entrauschung miteinander verglichen. Außerdem bekommen Sie Tipps & Tricks für Adobe Bridge, Lightroom und Lightroom Classic, Photoshop und Photoshop on the web sowie für Affinity Photo.

Darüber hinaus finden Sie wie in jeder Ausgabe Freeload-Tipps- und -Tutorials, Webklicks sowie Hintergrundartikel und vieles mehr. Informieren Sie sich, indem Sie hier das Inhaltsverzeichnis laden.

DOCMA 101 im Handel:

Highlights der neuen Ausgabe