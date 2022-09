Herr Dr. Baumann, hier ist das Landeskriminalamt …

Schockanrufe vom angeblichen Enkeln, die schnell mal ein paar Zehntausend Euro für einen Autokauf oder eine Mietkaution benötigen, kennen wir ja inzwischen. Bei Doc Baumann rief vor ein paar Wochen seine „Tochter“ an, die 75.000 Euro als Kaution für den Haftrichter brauchte, nachdem sie eine Frau überfahren hatte – leicht zu durchschauen. Aber auf den neuesten Trick der Telefonbetrüger wäre er trotz aller Vorsicht fast doch hereingefallen.

Vor ein paar Wochen lief das so ab: Abends um 22 Uhr klingelte das Telefon: „Papa, hier ist deine Tochter, ich habe einen Unfall verursacht!“ Oh je! Wenn ich mir in diesem Augenblick hätte Sorgen machen müssen, dann nicht wegen des Unfalls, sondern wegen der Alimente, die ich nun für ein paar Jahrzehnte nachzuzahlen hätte, denn von einer Tochter wusste ich bis zu diesem Augenblick noch nichts. Also war klar: Schockanruf mit Enkeltrick.

ERSTE LEKTION, wenn Sie so einen Anruf erhalten – für den Fall, dass Sie tatsächlich eine Tochter haben: Fragen sie nach und nennen Sie einen Namen, der nicht der Ihrer tatsächlichen Tochter ist. Hier also:

„Bist du das, Maria?“

Vor lauter Schluchzen kaum zu verstehen: „Ja, Papa.“ (Hätte ich eine, müsste ich mir nun also keine Sorgen mehr machen und gar nicht erst bei ihr zurückrufen. Wollen Sie Ihre Ruhe haben, legen Sie jetzt einfach auf. Wollen Sie die Betrüger mit Hilfe der Polizei in eine Falle locken, lassen Sie sich auf den Rest ein.)

„Papa, ich habe eine Frau überfahren. Ich sitze hier bei der Polizei.“

Wenn Sie immer noch nicht ganz sicher sein sollten, hier die ZWEITE LEKTION: Fragen Sie nach einem Autotyp, den Ihre Tochter nicht fährt:

„Mit deinem schwarzen Golf?“

„Ja! Ich gebe dich mal an den Polizeibeamten weiter.“

Kurze Pause.

„Guten Abend, hier spricht Polizeikommissar Schlüter. In welcher Beziehung stehen Sie zu der Person hier im Revier?“

„Ja, das ist doch meine Tochter Maria.“

„Und Sie sind?“

„Dr. Weber.“

Dass sie im Telefonbuch gerade einen Mann anderen Namens ausgesucht hatte, fiel ihm wohl nicht auf.

„Zunächst muss ich Sie als Rechtsbelehrung darüber aufklären, dass Sie aufgrund des Datenschutzgesetzes mit niemand über dieses Telefonat sprechen dürfen!“

„Natürlich, selbstverständlich.“ (So ein Blödsinn, Datenschutzgesetz. Aber es gibt bestimmt genug Angerufene, die darauf reinfallen. Wenn’s doch der Herr Polizist ausdrücklich sagt.)

„Ihre Tochter hat einen Unfall mit Todesfolge verursacht, eine Mutter von zwei kleinen Kindern.“

„Um Himmels Willen, das ist ja schrecklich!“

„Sie wird morgen früh um 9 dem Haftrichter vorgeführt. Wegen der Schwere der Schuld muss sie dann in Untersuchungshaft.“

„Oh je!“

„Sie können das aber noch abwenden, indem Sie eine Kaution stellen.“

„Ja, selbstverständlich – wie viel ist das denn?“

„75.000 Euro.“

„So viel?! Wie soll ich denn bis dahin auftreiben? Die Banken öffnen doch erst um 9, um am Geldautomat kriege ich nur 1.500 Euro. Ich komme gleich mal zu Ihnen aufs Revier und bringe mit, was ich auftreiben kann; wo finde ich Sie denn?“

Nun laut und ungehalten: „Hier stelle ich die Fragen!“

Ich, kleinlaut und eingeschüchtert: „Ja, natürlich, bitte verzeihen Sie, ich bin halt nur so aufreget wegen des tödlichen Unfalls.“

„Haben Sie denn kein Geld im Haus?“

„So viel bestimmt nicht, zusammen vielleicht ein paar hundert Euro.“

„Der Richter würde auch Wertgegenstände akzeptieren. Sie haben doch bestimmt Schmuck oder Münzen im Haus; das ist ja nur eine Kaution, Sie bekommen das ja anschließend zurück..“

„Ich glaube, ich habe irgendwo zwei Goldmünzen, aber vielleicht könnte ich …“

Aufgelegt. Lohnte nicht weiter, sich mit mir abzugeben. Das mit dem in die Falle locken war also auch von meiner Seite gescheitert.

* * *

Das alles kennt man ja hinreichend so oder ähnlich aus den Medien. Als ich nun vor ein paar Tagen erneut einen solchen Anruf erhielt, war ich also besser vorbereitet:

„Hallo Papa, ich habe jemandem mit meinem Auto überfahren, du musst mir helfen.“ Das Schluchzen und Weinen hielt sich diesmal in Grenzen. Das alte Spiel.

„Bist du das, Maria? Oder deine Schwester?“

„Ja, Maria. Ich sitze auf der Polizeiwache, weil ich ein Kind überfahren habe. Es ist tot. Du musst eine Kaution stellen für mich, bitte!“

„Na klar, mein Kind, Wieviel ist es denn?“

„45.00 Euro.“ Trotz starker Inflation wird’s wenigstens hier billiger.

„Oh je, so viel habe ich aber nicht im Haus …“ und so weiter.

„Wie ist es denn mit Schmuck oder Münzen.“

„Aber Kind, das sind nur ein paar billige Stücke von deiner Mutter, das weißt du doch.“

Um mal ihre Reaktion zu testen, frage ich: „Das mit dem toten Kind ist ja schon schlimm genug, Maria – aber ich hoffe, das Auto hat jetzt deswegen keine Beule.“

Die Frage schien sie nicht weiter zu verwundern.

„Doch, da ist glaube ich schon eine Beule. Hast du kein Geld im Bankschließfach?“

Ich habe zwar kein Schließfach, aber dennoch: „Da sind nur ein paar Urkunden und Unterlagen drin.“

„Hast du denn gar nichts?“

„Warte mal, ich könnte meinen Freund Georg fragen, der hat aus seinem Geschäft immer einiges im Haus, der borgt mir das sicherlich. Wo soll ich es denn hinbringen?“

„Ich kläre das mal. Ich rufe dich in zwanzig Minuten zurück.“ Aufgelegt.

* * *

Seltsam! Jetzt, wo ich viel Geld in Aussicht stelle. An dieser Stelle übrigens die DRITTE LEKTION: Wenn man mal kurz überschlägt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass tatsächlich die eigene Tochter einen tödlichen Unfall verursacht hat, liegt die für meine Region bei etwa 0,07%, also kein erheblicher Grund, sich Sorgen zu machen.

Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Denn jetzt wird’s richtig spannend. Wenige Minuten später klingelt erneut das Telefon. Jetzt schon?

„Guten Tag, hier ist das Landeskriminalamt. Spreche ich mit Herrn Dr. Baumann?“

„Ja.“

„Herr Dr. Baumann, ich bin von der Abteilung für Internet-Betrug; haben Sie kürzlich einen merkwürdigen Anruf erhalten?“

„Ja, in der Tat; meine Tochter rief an, weil sie einen Unfall verursacht hat.“

„Das war nicht Ihre Tochter, das waren Telefonbetrüger, die an Ihr Geld wollen. Sie haben doch sicherlich schon von diesem Enkeltrick gehört.“

„Ja, habe ich.“

Darauf folgte eine ausführliche Erläuterung zum Vorgehen der Betrüger, türkische Banden, Geldforderungen. Ich wusste zwar nicht, worauf das hinauslaufen würde, war aber recht sicher, nicht das LKA in der Leitung zu haben und spielte erst einmal mit.

„Sind Sie bereit, mit uns zu kooperieren und uns zu helfen, die Betrüger dingfest zu machen?“

„Aber selbstverständlich!“

„Haben Sie etwas zum Schreiben? Gut, dann schreiben Sie mal mit: Mein Name ist Gerhard Meyer, mit e,y, Station 31 beim Landeskriminalamt.“

„Ja, habe ich.“ (Landeskriminalamt und „Station“, na ja!)

„Gut, damit Sie wirklich sicher sein können, dass Sie mit der Polizei sprechen, beenden wir jetzt das Gespräch und Sie rufen mich zurück.“

„Ja, gut.“ (Jetzt kamen mir allerdings doch Zweifel. Hatte ich tatsächlich jemandem vom LKA am Telefon. Oder würde er mir nur eine falsche Rückrufnummer nennen, die nicht bei der Polizei landet?)

„Dann geben Sie mir doch bitte Ihre Rückrufnummer!“

„Wir machen das einfacher. Ich beende jetzt das Gespräch und Sie wählen die 110.“

„Wie bitte, die 110? Das ist doch der Notruf, die verbinden mich doch nicht mit dem LKA. Außerdem sitze ich ja hier nicht in Wiesbaden.“

„Doch, so handhaben wir das: Sie drücken auf Ihren Telefon erst die Sternchen-Taste, wählen dann die 110 und geben die Daten durch, die Sie eben aufgeschrieben haben, und die Zentrale wird Sie dann gleich mit mir verbinden.“

„Na gut, wenn das so üblich ist, mache ich das …“

VIERTE LEKTION: Folgen Sie dieser Anweisung auf keinen Fall! Da das Gespräch gar nicht unterbrochen wird, werden Sie einfach mit einer Nebenstelle verbunden. Wahrscheinlich wäre meine „Tochter“ dran gewesen, diesmal in einer Rolle als Telefonzentrale, und hätte mich dann mit dem freundlichen Herrn Meyer mit e-y weiterverbunden. Und auch, wenn Ihnen eine scheinbar seriöse Rückrufnummer genannt wird: Wählen Sie die nicht, sondern suchen Sie die Nummer selbst heraus (oder lassen Sie sie sich notfalls unter der echten 110 geben, wenn Sie keine andere Möglichkeit haben.)

Aber Herr Meyer vom LKA, Abteilung Internet-Betrug, legte nicht auf. Nach einer kurzen Pause fragte er:

„Sie haben mich durchschaut, nicht wahr?“

„Ich verstehe nicht, wie soll ich denn das LKA durchschauen?“

„Ach, kommen Sie, Sie wissen doch längst, dass Sie gar nicht mit der Polizei sprechen. Sie glauben wohl, Sie sind schlauer als wir?! Aber da irren Sie sich, wir sind viel schlauer als Sie!“ Und noch bevor wir ausdiskutieren konnten, wer von uns beiden nun der Schlauere ist, legte er auf.

* * *

Keine Ahnung, wie es weitergegangen wäre. Vielleicht hätte er gesagt, ich solle mich auf die Forderungen meiner angeblichen Tochter einlassen und mich zwecks Geldübergabe verabreden. Dort hätte dann die „Polizei“ dann das Geld als Beweismittel sichergestellt oder so was in der Art.

Man kann diesen Meta-Enkeltrick auch noch weiterführen. Nach ein paar Minuten könnte das Telefon erneut klingeln und ein Beamter, diesmal vom Bundeskriminalamt, klärt mich auf, dass der Anruf eben vom angeblichen LKA ein Betrugsversuch war, und wenn ich der Polizei helfen wolle, sollten wir nun folgendermaßen vorgehen … Anschließend könnte sich auch noch Europol melden. Oder der Papst persönlich.

Die Tricks werden immer ausgefeilter. Gehen Sie immer davon aus, Betrüger am Telefon zu haben, wenn Sie nicht hundertprozentig sicher sein können, mit wem Sie sprechen. Es gibt keine „Datenschutzbestimmungen“ oder ähnliches, die Ihnen untersagen, über ein solches Telefonat mit anderen zu sprechen. Rufen Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer direkt an und versichern sie sich, was wirklich los ist (wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit einer echten Notlage ist minimal). Wenn Sie der „Polizist“ unter Druck setzt, Sie müssten am Apparat bleiben: Sagen Sie einfach, Sie seien so aufgeregt wegen des Unfalls, dass Sie jetzt erst mal Ihr Herzmedikament nehmen müssten und legen Sie auf. Sie können auch sagen, Sie kämen mit Geld und Ihrem Anwalt aufs Polizeirevier und fragen nach der Adresse – kein echter Polizist wird das ablehnen.

Geben Sie diesen Text möglichst an alle Leute aus Ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis weiter, die gefährdet sein könnten. Und seien Sie auf der Hut – vielleicht haben die Betrüger ja doch mal recht: „Wir sind schlauer als Sie!“