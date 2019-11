DOCMA 92 versandkostenfrei: jetzt vorbestellen

Ab sofort können Sie die druckfrische neue DOCMA 92 versandkostenfrei bei uns im DOCMAshop vorbestellen. Einfach in den Warenkorb legen – Versandkosten werden nicht berechnet. Das „Early-Bird“-Angebot gilt aber nur für den Vorverkauf bis zum 3. Dezembber 2019. Ab dem 4. Dezember 2019 ist das Heft lieferbar und am Kiosk erhältlich. Wer ein DOCMA-Kombi-Abo besitzt, findet das ePaper ebenfalls ab dem 4. Dezember in seiner DOCMA-App.

DOCMA 92: Die Highlights des Heftes

PREMIUM-WORKSHOP: Makros perfektionieren Worauf Sie beim Fotografieren und Optimieren Ihrer Makro-Fotos achten sollten und wie Sie zu kreativen Bildergebnissen kommen.

Worauf Sie beim Fotografieren und Optimieren Ihrer Makro-Fotos achten sollten und wie Sie zu kreativen Bildergebnissen kommen. Affinity Photo versus Photoshop Wir stellen Ihnen die Möglichkeiten und Einschränkungen der Software vor.

Wir stellen Ihnen die Möglichkeiten und Einschränkungen der Software vor. Photoshop-Akademie : Pinseleinstellungen Alle Funktionen des Pinseleinstellungen-Bedienfelds und ihr kreativer Einsatz.

: Alle Funktionen des Pinseleinstellungen-Bedienfelds und ihr kreativer Einsatz. Lightroom-Akademie: Kontrast und Mikrokontrast Hier erfahren Sie, welche Wirkungen Lightrooms Kontrastregler haben und wofür sie sich eignen.

Hier erfahren Sie, welche Wirkungen Lightrooms Kontrastregler haben und wofür sie sich eignen. Kleine Tiere ganz groß Wie Sie mit handelsüblicher Ausrüstung und der Methode des Fokus-Stacking Makrofotos mit großer Schärfentiefe aufnehmen können.

Wie Sie mit handelsüblicher Ausrüstung und der Methode des Fokus-Stacking Makrofotos mit großer Schärfentiefe aufnehmen können. Photoshop 2020 Alle Neuerungen und Verbesserungen.

Alle Neuerungen und Verbesserungen. DOCMA Raw-System: Vier Jahreszeiten Anwendungsbeispiele für die an die Farbwelten der Jahreszeiten angelehnten vier neuen Profil-Vorgaben unseres zeitsparenden Systems.

Anwendungsbeispiele für die an die Farbwelten der Jahreszeiten angelehnten vier neuen Profil-Vorgaben unseres zeitsparenden Systems. Zebra-Auslauf Wie Sie ein Zebra-Foto so bearbeiten, dass sich das Tier scheinbar auflöst.

Wie Sie ein Zebra-Foto so bearbeiten, dass sich das Tier scheinbar auflöst. Grenzen der Perspektive Wenn große Objekte aus der Nähe fotografiert werden, gibt es Widersprüche zwischen Konstruiertem und Gesehenem. Doc Baumann beschreibt die Konsequenzen für Fotografen und Bildmonteure.

Wenn große Objekte aus der Nähe fotografiert werden, gibt es Widersprüche zwischen Konstruiertem und Gesehenem. Doc Baumann beschreibt die Konsequenzen für Fotografen und Bildmonteure. Beruf: Bildbearbeiter Tipps von Fotografen-Beraterin Silke Güldner

Tipps von Fotografen-Beraterin Silke Güldner Die fünf besten Photoshop-Filter Olaf Giermann stellt Ihnen seine Favoriten vor.

Olaf Giermann stellt Ihnen seine Favoriten vor. DOCMA Award 2019: Die Gewinner Wir präsentieren Ihnen die Künstler und ihre prämierten Werke.

DOCMA 92 versandkostenfrei: Informieren Sie sich hier über alle Inhalte des Heftes.

Wenn Sie die gedruckte DOCMA kennenlernen möchten, können Sie hier ein Heft gratis bestellen.