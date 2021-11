DOCMA 100 jetzt portofrei vorbestellen

Ab sofort können Sie die druckfrische neue DOCMA 100 portofrei bei uns im DOCMAshop vorbestellen. Einfach in den Warenkorb legen – Portokosten werden nicht berechnet. Ab dem 1. Dezember 2021 ist das Heft lieferbar und auch am Kiosk erhältlich. Wer ein DOCMA-Kombi-Abo besitzt, findet das ePaper ebenfalls ab dem 1. Dezember in seiner DOCMA-App.

DOCMA 100: Die Highlights des Heftes

Vanilla Beliefs Die Verbreitung immer abstruserer Verschwörungstheorien auf dem Höhepunkt der Corona-Krise hat das Stuttgarter Kreativ-Duo Frank+Steff zu einer Bilderserie inspiriert. Christoph Künne hat die beiden besucht.

Die Verbreitung immer abstruserer Verschwörungstheorien auf dem Höhepunkt der Corona-Krise hat das Stuttgarter Kreativ-Duo Frank+Steff zu einer Bilderserie inspiriert. Christoph Künne hat die beiden besucht. Die 27 besten Freistell-Tipps & Tricks

Auswählen und Freistellen sind sowohl für gezielte Bildkorrekturen als auch für Fotomontagen wichtig. Mit den von Olaf Giermann beschriebenen Techniken sowie den dazu gehörigen Gratis-Videos lösen Sie jedes Freistellproblem. Photoshops Neural Filters

Olaf Giermann stellt Ihnen die neuen, auf maschinellem Lernen basierenden Photoshop-Filter vor. Spannungsrezepte

Uli Staiger weiß, welche Zutaten Sie für eine interessante, möglichst spannende Bildmontage benötigen, und zeigt, wie viel Arbeit in der Umsetzung steckt. Masken 2.0

Photoshop 2022 ist auf den ersten Blick ein eher enttäuschendes Update. Rechnen wir aber die Rundum-Erneuerung der selektiven Werkzeuge in Camera Raw, Lightroom und Lightroom Classic hinzu, sieht es schon anders aus. Olaf Giermann zeigt, welche Möglichkeiten Ihnen das neue Masken-System bietet. Tipps & Tricks für Photoshop für iPad

Camera Raw, der Zauberstab und weitere Funktionen haben Einzug in die iPad-Version 3 gehalten. Tipps & Tricks für Lightroom Die neuen Funktionen in den verschiedenen Lightroom-Versionen

Die neuen Funktionen in den verschiedenen Lightroom-Versionen 16 Seiten Extra: Die Photoshop-Stilgeschichte

Seit der Erfindung von Photoshop vor über 30 Jahren sehen wir in den Medien fast nur noch optimierte, stilisierte oder inhaltlich manipulierte Abbildungen. Christoph Künne betrachtet die Entwicklung dieser von Photoshop & Co. beeinflussten Ästhetik. Eine visuelle Reise durch zwei Jahrzehnte – aufs Papier gebracht im Ultra HD-Verfahren. Eine kurze DOCMA-Geschichte

