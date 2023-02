Pinclip action cam mount – Magnetischer Schnellwechsel-Adapter für Action-Cams

Sportler zeichnen ihre Aktivitäten immer öfter mit einer Action-Cam auf, die sie dazu beispielsweise auf einem Helm, am Körper oder am Fahrradlenker montieren. Dabei kommt es besonders auf flexible Befestigungsmöglichkeiten und einen möglichst einfachen Wechsel mit einer Hand an. Das Hannoveraner Unternehmen FIDLOCK, Spezialist für Verschlüsse und Halterungssysteme, hat in Kooperation mit dem Anbieter von Action-Kameras und entsprechendem Zubehör Cam for Pro den magnetischen Schnellwechsel-Adapter Pinclip action cam mount entwickelt, der diesen Anspruch erfüllen soll. Er ist laut Hersteller mit allen gängigen Action-Cams und Halterungen kompatibel.

Zur Befestigung einer Action-Cam wie der GoPro-, einer-DJI- oder Insta360-Kamera wird diese zunächst per Hand mit einer Klemmschraube auf dem Pinclip action cam mount angebracht. Das die Verbindung herstellende Kupplungselement muss – ebenfalls mittels einer Klemmschraube – mit der entsprechenden Action-Cam-Halterung verbunden werden. Sobald die Action-Cam mit dem Pinclip zum Gegenstück geführt wird, das beispielsweise an einer Fahhradhelmhalterung befestigt ist, schnappt die magnetische Kupplung mit einem „Klick-Geräusch“ zusammen und stellt den sicheren Halt her. Zum Lösen der Kamera wird der Pinclip mit einer Hand an zwei Seiten zusammengedrückt und die Action-Cam weggezogen.

Der Pinclip action cam mount wiegt nur 36 Gramm. Das Haltesystem ist bei Cam for Pro für rund 30 Euro erhältlich.