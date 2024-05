Super-Tele-Objektiv mit Bildstabilisator für die Fuji GFX-Serie: FUJINON GF500mmF5.6 R LM OIS WR

Fujifilm erweitert mit dem FUJINON GF500mmF5.6 R LM OIS WR das Angebot an Objektiven für die Fuji GFX Mittelformatkameras. Umgerechnet auf das Kleinbildformat entspricht der Neuzugang mit einer Lichtstärke von 1:5,6 einem 396-Millimeter-Objektiv. In Kombination mit dem FUJINON Telekonverter GF1.4X TC WR verlängert sich die Brennweite auf 700 mm (äquivalent zu 554 mm KB). Die bisher längste Festbrennweite der GF-Serie eignet sich unter anderem für die Sport-, Tier- und Vogelfotografie.

Das mit einem Gewicht von 1375 Gramm vergleichsweise leichte Super-Tele-Objektiv ist mit einem optischen Bildstabilisator ausgestattet, der bis zu sechs EV-Stufen längere Belichtungszeiten bei Freihandaufnahmen ermöglicht.

Im optischen System des FUJINON GF500mmF5.6 R LM OIS WR sind sieben Super-ED- und ED-Linsen enthalten, die für eine hohe Abbildungsleistung sorgen, unter anderem durch die Minimierung der für Super-Tele-Objektive typischen chromatischen Aberrationen. Daneben ermöglicht der Einsatz dieser Spezialgläser auch die kompakte Bauweise des 246,5 Millimeter langen Objektivs. Insgesamt sind 21 Linsenelemente in 14 Gruppen verbaut.

Zur Scharfstellung bewegt ein Linearmotor die Fokusgruppe, die eine kleinere und leichtere Fokuslinse beinhaltet, schnell und nahezu lautlos. Die Fokussierung erfolgt laut Fujifilm in circa 0,31 Sekunden. Bei Bedarf können Fotografen eine bestimmte Fokuseinstellung mithilfe der Fokus-Voreinstellungstaste speichern und abrufen. Beim Drücken der Taste stellt das Objektiv sofort auf die voreingestellte Entfernung scharf. Zur weiteren Ausstattung gehört eine Fokusbereich-Auswahltaste, mit der sich der vom Autofokus genutzte Ent­fernungsbereich begrenzen lässt, um die Fokussierung zu beschleunigen. Die Funktion ist für Motive in einer Entfernung von fünf oder mehr Metern gedacht. Ansonsten kann ab 2,75 Metern Distanz fotografiert werden. Des weiteren befindet sich vorne am Objektiv eine Fokus-Steuerungstaste, über die während des Fotografierens oder Filmens eine vorab definierte AF-Funktion aufgerufen werden kann, ohne die Aufnahme unterbrechen zu müssen.

Das Objektiv ist an 18 Stellen gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet und kann bis minus 10 Grad Celsius eingesetzt werden.

Ab Mitte Juni 2024 ist das FUJINON GF500mmF5.6 R LM OIS WR für rund 3900 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Fujifilm.

Technische Daten: