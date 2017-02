Heute ist mal wieder Ihre Meinung gefragt – sollten die Screenshots hell oder dunkel sein, die wir in unseren DOCMA-Tutorials zeigen? Etliche meiner Kollegen bevorzugen die dunkle Variante, ich dagegen die helle. Aber es geht schließlich darum, was Ihnen als Leserinnen und Lesern am liebsten wäre.

Viele Anwender und wohl auch Entwickler finden dunkle oder graue Fensterhintergründe edel und modern. Ich hatte bereits vor längerer Zeit an dieser Stelle („Grau ist alle Theorie“) darauf hingewiesen, wie ärgerlich ich diese Entwicklung finde. Ich habe ja nichts dagegen, dass Gestaltungselemente edel wirken sollen. Viel wichtiger finde ich es aber, dass ich sie auch lesen kann. Zwei besonders abschreckende Beispiele sind für mich die Website einer DOCMA-Autorin, grauer Text auf grauem Grund, und die ähnliche Oberfläche eines Fotodruck-Dienstes: In beiden Fällen muss ich, wenn ich etwas erkennen will, erst einen Screenshot der Seite machen, den in Photoshop öffnen, eine Kontrastkorrektur vornehmen … und schon kann ich lesen, was da steht.

Mal ganz ehrlich: Da kann mir edel und modern gestohlen bleiben! Ganz davon abgesehen, dass für mich der Begriff „modern“ nicht unbedingt etwas Positives bedeutet; eher etwas in der Richtung: heute in und übermorgen wieder out. Renaissance-Architektur kann man sich noch heute mit ästhetischem Wohlwollen anschauen – „moderne“ Architektur wirkt meist nach wenigen Jahren nur noch peinlich.

Programm-Oberflächen

Zunehmend ist auch das Design von Programmen von dieser Entwicklung betroffen. Zum Glück kann man das bei manchen Programmen wenigstens noch frei wählen. So bietet etwa Photoshop die Wahl zwischen vier Helligkeitsstufen der Fenster. Dennoch frage ich mich, warum ich eine dunkle Variante wählen sollte, bei der etwa die Vorschau der Pinselspitzen negativ dargestellt wird, weiß auf schwarz? Bei anderen Programmen wie Lightroom muss ich mit der grauen Soße arbeiten, ob ich will oder nicht.

Die „moderne“ Gestaltung der Photoshop CC-Oberfläche geht mir persönlich so sehr gegen den Strich, dass ich nur deshalb noch immer am liebsten mit CS6 arbeite und CC nur dann öffne, wenn ich ein wichtiges Feature benötige, das die ältere Version nicht anbietet. Klar, vieles daran ist auch Gewohnheit. Aber für mich ist beim flachen, reduzierten CC-Design alles gleich (un)wichtig und (subjektiv) unschön.

Beim Apple Betriebssystem ist es ähnlich. Das Vergeben von Tags ist eine feine Sache, so fallen markierte Dateien sofort ins Auge. Oder jedenfalls taten sie das früher einmal, als der Dateiname noch farbig unterlegt wurde. Inzwischen gibt es ein winziges Farbpünktchen, das beim visuellen Suchen kaum hilft.

Ich bin zwar Kunstwissenschaftler. Dennoch gilt für mich in solchen Fragen uneingeschränkt die alte Design-Weisheit „Form follows function“. Die ganze Schönheit geht mir – entschuldigen Sie bitte! – am Arsch vorbei, wenn ich nicht klar erkennen kann, was ich in einem Fenster tun soll.

Screenshots – hell oder dunkel? Wie hätten Sie’s denn gern?

Lassen Sie sich aber bitte von meinen Vorlieben und Abneigungen an dieser Stelle nicht beeinflussen. Denn hier geht es nicht darum, was ich mag oder nicht, sondern was Ihnen hilft, unsere Tutorials so gut wie möglich nachzuvollziehen.

Blättern Sie doch einmal das aktuelle DOCMA-Heft durch und schauen Sie, welche der Screenshots Sie besser lesen können, wo Einstellungen für Sie klarer erkennbar sind. Natürlich dürfen auch Ihre ästhetischen Vorlieben mit in Ihren Wunsch einfließen.