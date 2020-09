Neue Ausgabe: DOCMA 95 im Handel

DOCMA 95 im Handel

Ab heute, dem 16. September 2020, ist eine neue DOCMA-Ausgabe am Kiosk sowie als Print-Ausgabe und als E-Paper bei uns im Webshop erhältlich.

Im Premiumworkshop dieser Ausgabe erfahren Sie, wie Sie für den jeweiligen Verwendungszweck die maximale Bildqualität erzielen können. Das Kreativ-Tutorial „Der Rasenmähermann“ zeigt, wie man eine witzige Bildidee mit wenigen Stockfotos umsetzt. Olaf Giermann beschreibt, wie Sie den Bildstil aus der Werbung zum sechsteiligen Agententhriller „West of Liberty“ in Photo­shop nachbauen können. In einem weiteren Tutorial erklärt er, wie Sie mit der kostenlosen Photoshop-­Aktion „Toon Artist“ Fotos in beeindruckende Cartoons verwandeln. Doc Baumann hat den Fotostudio-Simulator set.a.lite 3D erfolgreich zweckentfremdet, um in einer Fotomontage korrekte Schlagschatten zu erzeugen. Christian Thieme zeigt, wie Sie Luminar 4 zusammen mit Adobe Lightroom nutzen. Christoph Künne begleitete als Re­portage-Foto­graf die Fahrt mit einer Corvette C2 an den Lago Magggiore und berichtet von seiner Reise. Darüber hinaus erfahren Sie in dieser Ausgabe das Wichtigste über die Sommer-Updates der verschiedenen Photoshop- und Lightroom-Versionen und das Camera-Raw-Update 12.3.

Daneben gibt es wie in jeder Ausgabe Freeload-Tipps, Webklicks, die Rubrik Leser fragen – DOCMA hilft sowie technische Hintergrundartikel und vieles mehr. Das komplette Inhaltsverzeichnis finden Sie hier.

DOCMA 95 im Handel:

Highlights der neuen Ausgabe