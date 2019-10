Neue Ausgabe: DOCMA 91 im Handel

Ab heute, dem 9. Oktober 2019, ist eine neue DOCMA-Ausgabe am Kiosk sowie als Print-Ausgabe und als ePaper bei uns im Webshop erhältlich.

Im 18-seitigen Premiumworkshop der neuen DOCMA-Ausgabe #91 beschreiben wir Ihnen verschiedene Wege, aus Ihren Naturfotos ausdrucksstarke, stimmungsvolle Erinnerungsfotos zu machen. Gleich drei Beiträge befassen sich mit dem Thema Freistellen: Wir zeigen Ihnen, wie Sie die aus dem Filmbereich bekannte Greenscreen-Technik im Studio nutzen und wie das sehr effektive, kontrastbasierte Freistellen funktioniert. Außerdem stellen wir das neue DOCMA Freistellen-Panel für Photoshop vor, mit dem Sie beim Freistellen immer auf der Überholspur sind. Die poetischen Traumlandschaften von Sina Domke lernen Sie in unserem Interview mit dem neuen Shooting-Star der Photoshop-Szene kennen – inklusive Making-of-Tutorial. Anlässlich unseres Atelierbesuchs sprach Mikrostock-Fotograf Lasse Behnke über seinen Weg zum Erfolg und Farbmanagement. In der Photoshop-Akademie geht es diesmal um einfache Videobearbeitung und Animation. Außerdem gibt es wie immer weitere Tutorials, Tipps und Tricks zu Photoshop und Lightroom, Freeload-Tipps, Hintergrundartikel und mehr.

DOCMA 91 im Handel: Highlights der neuen Ausgabe



