DOCMA 96 jetzt portofrei vorbestellen

Send an email

Ab sofort können Sie die druckfrische neue DOCMA 96 portofrei bei uns im DOCMAshop vorbestellen. Einfach in den Warenkorb legen – Portokosten werden nicht berechnet. Ab dem 2. Dezember 2020 ist das Heft lieferbar und auch am Kiosk erhältlich. Wer ein DOCMA-Kombi-Abo besitzt, findet das ePaper ebenfalls ab dem 2. Dezember in seiner DOCMA-App.

DOCMA 96: Die Highlights des Heftes

Update 2021: Photoshop trifft KI. In Photoshop 2021 gibt es ­neben den neuen und verbesserten KI-Funktionen auch viele weitere sehr praktische Neuerungen.

In Photoshop 2021 gibt es ­neben den neuen und verbesserten KI-Funktionen auch viele weitere sehr praktische Neuerungen. Photoshop-Akademie: Frequenz­trennung plus Tuning-Tipps für die Hautretusche per Frequenztrennung.

Tuning-Tipps für die Hautretusche per Frequenztrennung. Affinity Photo : Schärfen per Frequenztrennung Mit der Frequenztrennung können Sie sich nicht nur die Retusche erleichtern, sondern auch saumfrei Mikrodetails verstärken.

: Mit der Frequenztrennung können Sie sich nicht nur die Retusche erleichtern, sondern auch saumfrei Mikrodetails verstärken. Zehn Jahre später Wir haben den Digitalkünstler Erik Johansson in Prag besucht, um herauszufinden, wie er sich seit unserem letzten, zehn Jahre zurückliegenden Treffen weiterentwickelt hat.

Wir haben den Digitalkünstler in Prag besucht, um herauszufinden, wie er sich seit unserem letzten, zehn Jahre zurückliegenden Treffen weiterentwickelt hat. Luminar 4: Beautyretusche mit Künstlicher Intelligenz Luminar 4 bietet viele KI-basierte Funktionen, die den Aufwand bei der Porträtretusche reduzieren.

Luminar 4 bietet viele KI-basierte Funktionen, die den Aufwand bei der Porträtretusche reduzieren. Martin-Schoeller-Look So machen Sie Fotos im Stil des bekannten deutschstämmigen Porträtisten Martin Schoeller.

So machen Sie Fotos im Stil des bekannten deutschstämmigen Porträtisten Martin Schoeller. Tipps & Tricks für Lightroom Entdecken Sie eher unscheinbare und versteckte Funktionen von Lightroom Classic.

Entdecken Sie eher unscheinbare und versteckte Funktionen von Lightroom Classic. Foto-Tipps für Instagram Diese Tipps helfen Ihnen, sich auf Instagram von Ihrer besten Seite zu zeigen.

Diese Tipps helfen Ihnen, sich auf Instagram von Ihrer besten Seite zu zeigen. Tethering mit Capture One Wie Sie die Möglichkeiten des ferngesteuerten Fotografierens mit der Raw-Software Capture One voll ausschöpfen.

Wie Sie die Möglichkeiten des ferngesteuerten Fotografierens mit der Raw-Software Capture One voll ausschöpfen. Wasserfarben-Effekt Mit einer kostenlosen Photoshop-Aktion verwandeln Sie Ihre Fotos in digitale Aquarelle.

Mit einer kostenlosen Photoshop-Aktion verwandeln Sie Ihre Fotos in digitale Aquarelle. Lichte Porträts So fotografieren Sie Porträts mit leuchtend weißem Hintergrund.

So fotografieren Sie Porträts mit leuchtend weißem Hintergrund. Das Wal-Lokal Ingo Lindmeier ersann für seine Unterwasser-Fotomontage Mischwesen aus Mensch und Wal.

Ingo Lindmeier ersann für seine Unterwasser-Fotomontage Mischwesen aus Mensch und Wal. DOCMA hilft: Spiegelndes Eis Doc Baumann zeigt, wie man eine spiegelnde Eisfläche simuliert.

Doc Baumann zeigt, wie man eine spiegelnde Eisfläche simuliert. D ie Mischung macht’s Doc Baumann hat die webbasierte KI-Software Artbreeder getestet.

Doc Baumann hat die webbasierte KI-Software Artbreeder getestet. Scharfe Barbies Wie man Sammlungen so fotografiert, dass die Objekte durchgängig scharf abgebildet werden.

Wie man Sammlungen so fotografiert, dass die Objekte durchgängig scharf abgebildet werden. Das digitale Fotoarchiv II In Teil II der dreiteiligen Serie geht es um die Ablagesystematik.

In Teil II der dreiteiligen Serie geht es um die Ablagesystematik. Update des Lichtsimulators Ausprobiert: Die Verbesserungen der neuen Version von set.a.lite 3D

DOCMA 96 jetzt portofrei vorbestellen

Informieren Sie sich hier über alle Inhalte des Heftes.

Wenn Sie die gedruckte DOCMA kennenlernen möchten, können Sie hier ein Heft gratis bestellen.