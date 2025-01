Canon imagePROGRAF PRO-310 – A3+ Fotodrucker mit lichtbeständiger Tinte

Canon präsentiert den imagePROGRAF PRO-310, einen neuen A3+ Tintenstrahldrucker für ambitionierte Fotografen und Kreative. Der Nachfolger des PRO-300 kommt ab März 2025 in den Handel und kostet 849 Euro (UVP).

Im imagePROGRAF PRO-310 kommen 10 Farben der neuesten Lucia Pro II-Pigmenttinte zum Einsatz, die eine höhere Farbgenauigkeit und Langlebigkeit verspricht als die Tinte der 1. Generation. Die Drucke sollen bis zu 200 Jahre lichtbeständig sein. Eine Besonderheit ist der Einsatz des „Chroma Optimizers“, einer Klartinte, die für gleichmäßigen Glanz sorgt. Sie reduziert Lichtreflexionen auf Hochglanzpapier und macht die Farbwirkung weniger abhängig von Beleuchtung und Betrachtungswinkel.

Mit Ausnahme der mattschwarzen Tinte wird die gleiche Pigmenttinte wie in den Modellen imagePROGRAF PRO-6600/4600/2600/1100 für die 9 Farben verwendet. Das Mattschwarz ist das gleiche wie beim imagePROGRAF GP-4000/2000. Der 14,4 Kilogramm schwere Drucker verfügt über insgesamt 7.680 Druckdüsen, 768 pro Farbe. Die maximale Druckauflösung beträgt 4.800 x 2.400 dpi.

Der imagePROGRAF PRO-310 beherrscht den randlosen Druck bis zum Format A3+. Die maximale Papierbreite beträgt 329 mm bei der oberen Zufuhr und 330,2 mm bei der manuellen Zufuhr. Einzelblätter können bis zu einer Länge von 1,8 Meter bedruckt werden. Darüber hinaus gibt es noch einen Mehrzweckeinzug für bedruckbare Disks. Für einen farbigen Fotodruck im A3+-Format benötigt das Gerät laut Hersteller 4 Minuten und 15 Sekunden. Aufgrund seiner Vielseitigkeit beim Bedrucken verschiedener Medien ist der imagePROGRAF PRO-310 für Fotografen geeignet.

Druckaufträge können per WLAN, LAN und USB an den Drucker übermittelt werden. Auch eine Ansteuerung per AirPrint und Canon PRINT Service (für Android) ist möglich. Der PRO-310 lässt sich zudem in die Canon Professional Print & Layout Software einbinden. Ein 7,5 cm großes LC-Display erleichtert die Bedienung.

