Traumhaft: Elemente in Photoshop automatisch zählen

Photoshops Zähl-Werkzeug kennen Sie wahrscheinlich. Damit klickt man nach und nach alle zu zählenden Elemente in einem Bild an und weiß dann am Ende, dass es beispielsweise 3800 sind. Ein mühseliges Geschäft. Ob Sie’s glauben oder nicht: Doc Baumann hat nun eines Nachts von einem Verfahren geträumt, wie sich das automatisieren lässt. Und es funktioniert sogar.

Sie könnten die Anzahl weißer Quadrate in diesem Bild mit dem Zeigefinger abzählen oder mit Photoshops Zählwerkzeug. Mit dem Verfahren, von dem Doc Baumann geträumt hat, geht das in einr Minute. Es sind 3800 Elemente – seine Formel führt zu dem Ergebnis 3800,144. Eine verzeihliche Abweichung … (Foto Abakus: Pexels)

In Frankfurt a.M. wurde gerade ein neues Museum zur Romantik eröffnet. Aber nicht nur damals spielten Träume eine wichtige Rolle. Auch heute noch kann die Macht des Unbewussten zu erstaunlichen Ergebnissen führen.

Denn kürzlich träumte ich davon – und konnte mich zum Glück nach dem Aufwachen noch daran erinnern –, wie man in Photoshop Elemente automatisch zählen könnte. Dabei hatte mich mir diese Frage im Wachzustand so nie gestellt. Obwohl ich mir in den Fällen, in denen ich das Zählwerkzeug benutzt habe, durchaus gewünscht hatte, das ließe sich irgendwie schneller und ohne Muskelkater im Zeigefinger erledigen. Aber über einen effektiveren Weg dorthin hatte ich nie nachgegrübelt.

Hinzu kommt, dass die meisten Menschen, wenn ich ihnen den Inhalt dieses Traumes erzählen würde, nie und nimmer auf die Idee kämen, er habe irgendetwas mit Photoshop oder gar zählen zu tun. Denn dieser Traum war in der Antike angesiedelt, in Syrakus, einer griechischen Kolonie auf Sizilien. Dort also sah ich den Naturforscher Archimedes in seiner weltberühmten Badewanne sitzen, in der er herausgefunden haben soll, ob eine Krone aus echten Gold besteht. (Sein Aha-Erlebnis: Taucht man einen Gegenstand ins Wasser eines randvollen Gefäßes, muss die Menge, die überläuft, dem Volumen dieses Objekts entsprechen.) Mit dem Ruf „Heureka!“ (ich hab’s gefunden) soll er aus der Wanne gesprungen und splitternackt durch die Straßen von Syrakus geeilt sein.

In meinem Traum tauchte Archimedes nun keine Krone ins Badewasser, sondern ein Photoshop-Histogramm. Fragen Sie mich nicht, wie man ein Histogramm untertaucht; er hat’s einfach gemacht. ich weiß auch nicht, ob ich in meinem Traum nun selbst „Heureka!“ gerufen habe. Aber jedenfalls war mir – warum auch immer – danach völlig klar, wie man auf diese Weise in Photoshop (gleichartige) Elemente zählen kann.

Mit dieser Datei und den beiden folgenden können Sie experimentieren, ob Sie den Weg finden, wie Photoshop automatisch zählen könnte. Hier lohnt der Aufwand nicht, es sind 12. Aber was mit einem Dutzend klappt, funktioniert auch mit 3800. In diesem Fall führt die Formel zum Ergebnis 11,99.

Was hat nun das überlaufende Wasser des Archimedes mit Flächenberechnungen oder gar Zählen in Photoshop zu tun? Interpretiert man das Histogramm (das Bedienfeld, nicht das in »Tonwertkorrektur« oder »Gradationskurven«) richtig, zeigt es nach einfacher Umrechnung an, wie viel der Arbeitsfläche „gedeckt“ ist (der Wert einer komplett schwarzen Fläche ist 1, der einer weißen 0). Bei einer schwarzen Fläche mit einer beliebigen weißen Form lässt sich in Kenntnis dieser Deckung dann ausrechnen, wie dieser Prozentsatz zum Flächeninhalt der weißen Form führt.

Hier wird’s schon deutlich mühsamer mit dem manuellen Auszählen. Im Bild sind 133 weiße Quadrate – berechnet wurden 133,9.

Das ist Schritt 1 – wie bei Archimedes der erste Schritt das übergelaufene Wasser war. Und nun sind Sie dran. Finden Sie heraus, wie das funktionieren könnte. Ausprobieren können Sie das mit den drei Bildern in diesem Beitrag. Im ersten befinden sich 12, im zweiten 133, im dritten 3800 Elemente. Mein Verfahren ist zwar nicht ganz perfekt, aber praktisch völlig ausreichend: Beim ersten Bild werden 11,99 Elemente errechnet, beim zweiten 133,9, beim dritten 3800,144. Bedenkt man, wie oft und lange man da mit dem Zähl-Werkzeug klicken müsste …

Falls Sie nicht selbst dahinterkommen, müssen Sie aber nicht verzweifeln. Die ausführlich erläuterte Lösung finden Sie in der nächsten DOCMA, Ausgabe 99, ab Seite 98. Als Zugabe gibt es weitere Tipps, wie sich in Photoshop Längen, Flächeninhalte und Umfänge bestimmen lassen. Das Heft ist ab 15. September am Kiosk; Abonnenten dürfen sich bereits einige Tage früher auf die Lösung freuen.