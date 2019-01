Minimalismus: Ich weiß doch, worum es geht

Minimalismus: Programmoberflächen, bei denen man die Funktion der Elemente nur noch erraten kann

Was ist der Unterschied zwischen dem Entwickler einer modernen App-Oberfläche und einem Radfahrer, der nachts ohne Licht fährt? Es gibt keinen – beide wissen, was los ist, und es interessiert sie überhaupt nicht, wie andere Menschen damit klarkommen. Doc Baumann über den um sich greifenden Minimalismus und seine lästigen Folgen.

Vor ein paar Tagen fuhr ich nachts durch die Stadt und hatte plötzlich eine unerwartete Begegnung. „Da, schau mal!“, sagte ich zu meiner Frau. „Ein Radfahrer mit eingeschaltetem Licht.“ Das war wirklich überraschend, denn sonst sehe ich nur – wenn ich sie denn sehe – solche, die sich diese Mühe nicht machen. Schließlich erkennen sie ja offenbar dank Straßenbeleuchtung und Autoscheinwerfern genug, um sich zu orientieren. Warum dann also mühsam den Dynamo umklappen oder wertvolle Batterieenergie verschwenden?

Nicht, dass Autofahrer viel besser wären. Wenn einer eine Vollbremsung macht, dann abbiegt und dabei noch in letzter Sekunde den Blinker betätigt, ist das schon viel. Immer häufiger wird aufs Blinken völlig verzichtet. Warum auch? Ich weiß doch, wo ich hin will! Und die anderen sollen mich gefälligst genau im Auge behalten, damit sie mich nicht behindern.

Minimalismus in der Kommunikation

Es geht um Kommunikation und um Zeichen. Wenn der Radfahrer sein Licht einschaltet, dann nicht nur, um selbst zu sehen, wohin er fährt, sondern auch, um gesehen zu werden. Das Licht signalisiert: Achtung, ich bin hier, passt bitte auf! Ich wundere mich immer über die Sorglosigkeit dieser meist auch noch dunkel gekleideten, also weitgehend unsichtbaren Zeitgenoss/innen. Schließlich geht es um ihr Leben und ihre Gesundheit. Aber ihr Ego-Trip – ich weiß doch, dass ich hier bin – scheint ausgeprägter zu sein als diese Sorge.

Der dahinterstehende egozentrische Minimalismus ist derselbe wie bei den Blinker-Vermeidern: Ich stehe im Mittelpunkt des Universums, alle anderen sollen sich gefälligst nach mir richten. Ich weiß, wo ich hin will, und da komme ich auch nicht schneller hin, wenn ich blinke. (Außerdem, womit sollte ich denn blinken? Dann müsste ich ja das Lenkrad loslassen, was viel gefährlicher wäre – oder gar das Smart Phone aus der Hand legen, was ja nun wirklich eine absurde Zumutung ist.)

Minimalismus beim Oberflächen-Design

Die Oberfläche einer App ist eine sogenannte Benutzerschnittstelle. Das bedeutet eigentlich nicht, dass man sich dran blutig die Finger aufschneidet oder beim Gebrauch andere unangenehme Erfahrungen macht, sondern dass sich dort ein Programm mit den steuernden Handlungen eines Benutzers überschneiden. Eine gute Benutzerschnittstelle ist so gestaltet, dass die Funktionen von Elementen klar ersichtlich sind und die Anwendung möglichst leicht fällt.

So weit die Theorie. Man sollte meinen, da solche Produkte ja verkauft werden, also Konsumenten finden müssen, die dafür gern Geld ausgeben, die Hersteller kämen deren Bedürfnissen entgegen.

Aber etwa bei einer neuen Betriebssystem-Version hat man kaum die Wahl. Nehmen wir mein macOS: Früher unterlegte ein zugewiesener Tag (der englischsprachige, nicht der deutsche) den Dateinamen mit einer Farbe und war so leicht wiederzufinden. Irgendwann stieg Apple darauf um, im Zuge des nun angesagten Minimalismus den Tag durch einen nur noch ein paar Pixel großen Kreis zu ersetzen, der mitunter noch dazu so weit vom Dateinamen entfernt ist, dass man ihn nur mit Mühe zuordnen kann. Die ehemals hilfreiche Funktion von Tags zur besseren und schnelleren Orientierung wurde damit durch die Hintertür wieder abgeschafft.

Und weil es offenkundig so viel Spaß macht, Funktionen nur noch durch winzige Icons und Symbole zu repräsentieren, spielen zunehmend andere Softwareanbieter bei diesem Minimalismus mit und halten ihn für modern.

Offenbar aus Angst, nicht hinreichend minimalistisch zu sein, stehen etwa in den CC-Programmen von Adobe inzwischen alle Oberflächenelemente grafisch gleichgewichtet nebeneinander. Man braucht also viel mehr Zeit, um die relevanten Elemente zu finden.

In dieselbe Richtung geht die vorgeblich dezente Typogestaltung Grau auf Grau. Da kann man zwar nichts mehr lesen, aber es sieht wahnsinnig modern aus. Bei Versicherungsverträgen weiß man, dass hellgraue 6-Punkt-Schrift auf weißem Papier eine klare kommunikative Funktion hat: Sie soll jedem die Lust nehmen, die Bedingungen genau durchzulesen. Bei Apps und Webseiten ist diese Marotte, den Inhalt der Form zu opfern, dagegen höchst lästig. Ich habe schon etliche Online-Eingaben abgebrochen und andere Anbieter gesucht, weil ich schlicht nichts erkennen konnte. (Wenn Sie schnell ein abschreckendes Beispiel sehen wollen, dann schauen Sie sich mal die Suchen-Funktion auf der DOCMA-Webseite an :-))

Die Oberfläche am Beginn dieses Beitrags etwa stammt von der App Inspirit, die ich vor ein ein paar Wochen vorgestellt habe. Friss oder stirb! Entweder Sie lernen die Bedeutung der Icons und Sub-Icons auswendig oder Sie können das Programm nicht bedienen. Richtig kundenfreundlich! Mitunter beschränkt sich solcher Minimalismus auch nur auf die oberste Ebene. So hat mein TV-Gerät eine Fernbedienung mit nur noch einer Handvoll Knöpfen, statt wie früher damit geradezu gepflastert zu sein – in den Menüs darunter wird es dann nach dem Drücken aber komplex und seitenfüllend.

Minimalismus als Zeitgeist

Das ausgeschaltete Licht beim nächtlichen Fahrradfahren, das Verweigern des Blinkens, der Minimalismus bei der Gestaltung … alles deutet in dieselbe Richtung: Es ist der Ausdruck einer egozentrischen Halterung, die das eigene Ich für das Wichtigste im Universum hält und von allen anderen fordert, sich danach zu richten. Ich weiß doch, was gemeint ist (dieselbe Haltung, die seit eh und je hinter der Erstellung von Gebrauchsanweisungen und Handbüchern steht). Und wenn ich’s kapiere, könnt ihr euch mal ein bisschen Mühe geben, um meine Gedankengänge nachzuvollziehen.

DOCMA hat es da deutlich schwerer, und ich als Autor ebenso: Wenn wir uns keine Mühe gäben, das, worüber wir schreiben, nachvollziehbar rüberzubringen, würde niemand mehr unsere Texte lesen und wir wären ganz schnell weg vom Fenster. Schade, dass das bei den beschriebenen Verkehrsteilnehmern und Designern nicht ebenso klappt.