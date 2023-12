TTArtisan 100/2.8: Trioplan-Look zum Kampfpreis

Als „Bubble-Bokeh-Objektiv“ beworben, sorgte das chinesische TTArtisan 100/2.8 für Aufsehen unter Trioplan-Fans. Aufgrund großer Nachfrage hatte der Hersteller Lieferschwierigkeiten. Inzwischen hat sich der Preis für reguläre Importware mit Garantie nach deutschem Recht bei 199 Euro eingependelt. Dafür bekommt man ein gut verarbeitetes Triplet-Objektiv. Im Vergleich zum alten Original ein attraktives Schnäppchen.

TTArtisan 100/2.8: Der Trioplan-Look polarisiert – einzigartig ist er auf jeden Fall. Triplet-Objektive besitzen nur drei Linsen und können Lichter im Bokeh als kreisrunde Ringe mit leuchtendem Rand so abbilden, wie es keine andere Optik vermag.

Es ist schon erstaunlich, dass es nach dem berühmt-berüchtigten Nachbau von net SE rund sieben Jahre dauerte, bis ein günstiger Klon auf den Markt kam. Um Rechtsstreitigkeiten mit dem Inhaber der Markenrechte am Namen Trioplan zu vermeiden, wurde der nüchterne Name um einem Zusatz ergänzt, der das Original in der Digitalfotografie berühmt gemacht hat: „Bubble-Bokeh-Objektiv“.

TTArtisan 100/2.8: Neu mit Garantie nach deutschem Recht für 199 Euro mit M42-Anschluss. Verarbeitung und Handhabung können überzeugen, Abbildungsleistung und Bokeh ebenfalls. Die Naheinstellgrenze beträgt 90 Zentimeter, die Blende (13 Lamellen) rastet in halben Schritten.

TTArtisan 100/2.8: Der klassische Triplet-Look überzeugt und hält dem Vergleich mit dem Original stand.

Der TTArtisan wurde zunächst nur mit M42-Anschluss angeboten. Der ist auch an Nikon Spiegelreflexkameras adaptierbar und ermöglicht Fokusentfernungen bis circa 8 Meter, was für typische Trioplan-Aufnahmen vollkommen ausreicht. Mehr dazu hier im Blog. Inzwischen ist das Objektiv auch mit Leica M-Mount erhältlich. Auf eBay wurden von August bis Anfang November 2023 insgesamt 27 alte 100er-Trioplan-Objektive zu Preisen zwischen 200 und 550 Euro verkauft: Durchschnittspreis rund 300 Euro.

Das TTArtisan 100/2.8 Bubble-Bokeh-Objektiv wurde 2023 in zahlreichen Reviews vorgestellt. Die Aussagen und Annahmen wirken teilweise wenig durchdacht. Das Objektiv basiert auf einer Erfindung von 1893, eine Bewertung nach heute üblichen Maßstäben erscheint daher wenig sinnvoll. Ein Trioplan besticht durch das Bokeh, andere Kaufgründe sorgen mit hoher Wahrscheinlichkeit für Enttäuschung.

TTArtisan 100/2.8: Bei dieser Aufnahme stand die Sonne im Rücken. Auf die Blätter im Hintergrund fiel weiches, diffuses Licht. Deshalb sind die Lichter im Bokeh vergleichsweise unspezifisch.

Trioplan Know-how

Wer den speziellen Trioplan-Look mag, sollte wissen, wie er entsteht und was es braucht, damit die eigenen Aufnahmen gelingen. Bei der Bildkomposition erfordert der Hintergrund deutlich mehr Aufmerksamkeit als üblich. Das E-Book Trioplan-Fotografie vermittelt alles Wissenswerte im Umgang mit den eigenwilligen Linsen: Von der Auswahl geeigneter Kamera- oder Projektionsobjektive, über Aufnahmebedingungen, Motiv- und Locationsuche und Praxis-Tipps bis hin zur Bildbearbeitung.

Das E-Book liegt in der 6. Auflage vor. Es beschreibt auf 178 Seiten Auswahl, Kauf und Anwendung von Trioplan-Objektiven. Über 140 Abbildungen ergänzen den Text.

Ein praktischer Führer durch die Welt alter und manuell fokussierender Objektive für digital arbeitende Fotografen. Als Hardcover-Ausgabe und Tablet/iPad-optimiertes ePaper hier im DOCMA-Shop erhältlich.

Die überarbeitete und erweiterte 6. Auflage ist bereits in der Druckerei. Vintageobjektiv-Buch: Altglaswissen auf 254 Seiten mit über 470 Abbildungen.

Hier gibt es einen ersten Blick ins neue Buch.