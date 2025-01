Viltrox E-Z AF Lens Mount Adapter: Sony E-Mount-Objektive an Nikon Z-Kameras nutzen

Viltrox bietet einen neuen Objektivadapter an, der es ermöglicht, Sony E-Mount-Objektive an Nikon Z-Kameras zu verwenden. Der Viltrox E-Z AF Lens Mount Adapter richtet sich an Fotografen und Filmemacher, die ihre bestehende Sammlung an Sony-Objektiven weiterhin nutzen möchten, ohne auf Nikon-native Objektive angewiesen zu sein.

Der Objektivadapter sorgt dafür, dass die elektronischen Funktionen von Sony-Objektiven auch an den Nikon-Kameras korrekt arbeiten. Er wird zwischen Objektiv und Kamera montiert und übernimmt automatisch die elektronische Kommunikation. Viltrox verspricht, dass die verwendeten Sony-Objektive trotz Adapter schnell und präzise scharfstellen. Unterstützt werden mehrere Fokusmodi, darunter AF-S, AF-C, AF-A, AF-F und MF. Auch die Blendensteuerung soll ohne Einschränkungen funktionieren.

Der Adapter ist mit einer Firmware ausgestattet, die Foto-Metadaten und Aufnahmeinformationen aufzeichnet und an die Kamera weitergibt. Einstellungen wie Blende, Verschlusszeit und Belichtungskorrektur lassen sich direkt am Kameradisplay anzeigen. Über spezielle Kontakte kann die Firmware bei Bedarf aktualisiert werden.

Nikon Z-Kameras verfügen über einen eingebauten Sensorstabilisator, der mit den meisten modernen Objektiven zusammenarbeitet. Der Viltrox Adapter sorgt dafür, dass auch Sony E-Mount-Objektive die Stabilisierung nutzen können. Alle Tasten und Schalter des Objektivs, einschließlich der Fokussperrtaste, bleiben voll funktionsfähig. Darüber hinaus unterstützt der Adapter mehrere anpassbare Tastenfunktionen.

Der Viltrox E-Z AF Adapter ist aus Kupfer gefertigt und nur 4 Millimeter dick. Laut Hersteller sind eine präzise Ausrichtung der optischen Achse und ein genauer Flanschabstand gewährleistet. Der Adapter verfügt über eine vignettierungsfreie Öffnung, die auf die Größe des CMOS-Sensors zugeschnitten ist, und gewährleistet eine ungehinderte Lichtübertragung.

Im Shop von Viltrox ist der neue Adatper für rund 120 Euro bestellbar. Er wird mit einem USB-Kabel und zwei Schutzdeckeln geliefert.