Canon kündigt Firmware-Updates für Cinema-EOS- und Videokameras an

Canon hat für Dezember 2024 eine Reihe von Firmware-Updates für sieben seiner Cinema-EOS- und professionellen Videokameras angekündigt. Die neuen Funktionen, die auf den Anregungen professioneller Anwender basieren, betreffen die Modelle EOS R5 C, EOS C70, EOS C80, EOS C300 Mark III, EOS C400, EOS C500 Mark II und XF605.

Cloud-Anbindung für EOS C80 und EOS C400

Eine zentrale Neuerung betrifft die EOS C80 und EOS C400, die künftig die Frame.io Camera-to-Cloud-Funktionalität von Adobe unterstützen. Damit können Nutzer Proxy-Dateien direkt per WLAN oder Ethernet in die Cloud hochladen, was eine sofortige Nachbearbeitung ermöglicht und Arbeitsabläufe optimiert, die ortsunabhängige Zusammenarbeit erfordern.

Externe 6K-RAW-Aufzeichnung für die EOS C80

Die EOS C80 erhält außerdem die Möglichkeit zur externen 6K-RAW-Aufzeichnung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde (fps). Während intern bereits 6K RAW mit bis zu 30 fps möglich ist, eröffnet die neue HDMI-RAW-Ausgabe zusammen mit kompatiblen ATOMOS Ninja- und Shogun-Systemen zusätzliche Flexibilität für Nutzer.

Erweiterte Akku-Kompatibilität für die EOS R5 C

Für die EOS R5 C wird eine neue Akku-Kompatibilität eingeführt. Die Kamera kann nun dank der neuen Canon LP-E6P Akkus mit hoher Kapazität 8K-Aufnahmen mit 60 fps intern aufzeichnen, ohne dass eine externe Stromquelle nötig ist.

Anamorphoten De-Squeeze für die EOS C400

Die neue Firmware für die EOS C400 wird eine 1,5-fache De-Squeeze-Option für Anamorphoten-Objektive unterstützen. Diese Option war bisher nur auf 2-fach, 1,8-fach und 1,3-fach Anamaorphoten ausgelegt. Anwender können dadurch eine breitere Palette an Anamorphoten nutzen und die Aufnahmen direkt auf dem LCD-Monitor oder über externe Ausgänge in der korrekten Bildproportion begutachten.

Verbesserungen für den XF605 und weitere Kameras

Die Firmware-Updates erweitern auch die Funktionalität des XF605 Camcorders. Die Sensitivität des Fokusrings lässt sich feiner einstellen, und die Audioausgabe kann nun direkt über den Joystick geregelt werden.

Weitere Firmware-Updates betreffen die Verzeichnungskorrektur bei der Wiedergabe in der EOS C70 und die Kompatibilität mit den neuesten RF-Objektiven für die EOS R5 C, EOS C70, EOS C80 und EOS C400.

Die Firmware-Updates sollen ab Dezember 2024 zum Download bereitstehen.