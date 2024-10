Mobiler Fotodrucker: Canon SELPHY QX20

Canon hat den neuen kompakten Fotodrucker SELPHY QX20 vorgestellt, der ab Mitte Oktober 2024 für 129 Euro verfügbar sein wird. Der Drucker ist eine Weiterentwicklung des Vorgängermodells SELPHY SQUARE QX10 und kommt in neuen Farben auf den Markt. Er unterstützt das bekannte quadratische Format (72 x 85 mm) sowie ein neues Papierformat in Kreditkartenabmessungen (54 x 85 mm, erhältlich in Packungen zu 20 oder 60 Blatt). Die Fotos können direkt vom Smartphone oder Tablet über die Canon SELPHY Photo Layout App (iOS/Android) per WLAN auf den Drucker übertragen werden.

Der SELPHY QX20 ist kleiner als eine Postkarte und somit ideal für den mobilen Einsatz geeignet. Mit seinen kompakten Maßen von 146 x 102 mm, einem Gewicht von 455 Gramm und einem integrierten Akku lässt er sich leicht transportieren. Ein 10-Blatt-Papiervorrat und eine USB-C-Schnittstelle, über die das Gerät laut Canon 33 % schneller als das Vorgängermodell aufgeladen werden kann, runden die Ausstattung ab. Die Druckgeschwindigkeit wurde gegenüber dem SELPHY SQUARE QX10 von 43 Sekunden auf 40 Sekunden erhöht.

Das Gerät nutzt die Thermosublimationstechnologie, die für langlebige Drucke sorgt. Die Fotos sind nicht nur farbstabil für bis zu 100 Jahre, sondern auch wischfest, wasserabweisend und schmutzresistent dank einer speziellen Schutzbeschichtung. Die selbstklebenden Fotopapiere lassen sich leicht abziehen und mehrfach erneut aufkleben.

In der SELPHY Photo Layout App stehen zudem einige Neuerungen für die appgesteuerten Gestaltungsmöglichkeiten bereit. Nutzer können in den Fotos beim Druck jetzt weitere Elemente wie Stempel, Filter, Rahmen oder personalisierte Texte hinzufügen. Zudem sind nun Collagen möglich, und es können wahlweise randlose Drucke oder Ausdrucke mit anpassbaren Rändern und abgerundeten Ecken erstellt werden. Diese Ränder eignen sich auch zur Gestaltung mit Botschaften oder Verzierungen.

Das Papier für den SELPHY QX20 ist in zwei neuen Verpackungsgrößen erhältlich: als XC-20L mit 20 Blatt oder XC-60L mit 60 Blatt.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Canon.