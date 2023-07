Adobe Firefly unterstützt Prompts in über 100 Sprachen

Adobe baut seine Familie kreativer generativer KI-Modelle für die weltweite Nutzung weiter aus. Adobe Firefly wird künftig Texteingaben (Prompts) in über 100 Sprachen unterstützen. Somit können immer mehr Nutzer Bilder und Texteffekte in ihrer Muttersprache über den eigenständigen Firefly-Webdienst generieren. Außerdem wird der Webservice – der sich aktuell noch im Betastadium befindet – in 20 Sprachen lokalisiert, wobei Versionen in Französisch, Deutsch, Japanisch, Spanisch und brasilianischem Portugiesisch ab sofort verfügbar sind. Bis heute wurden nach Angaben von Adobe über eine Milliarde Assets auf der Firefly-Website und in Photoshop generiert. Seit der Markteinführung im März 2023 ist Firefly in Adobe Photoshop, Express und Illustrator integriert.

Unternehmen will Adobe künftig ermöglichen, Firefly mit ihren eigenen Marken-Assets zu trainieren. Das neue Angebot für Unternehmen soll es Mitarbeitern unabhängig von ihren kreativen Fähigkeiten erlauben, in Firefly ansprechende markenkonforme Inhalte zu erstellen, die nahtlos in Adobe Express oder Creative Cloud bearbeitet werden können. Dabei bietet Adobe Unternehmenskunden eine IP-Entschädigung an, um Kunden vor IP-Ansprüchen Dritter in Bezug auf von Firefly generierten Inhalten zu schützen. Adobe erklärt sich somit bereit, alle Ansprüche auszuzahlen, falls Kunden einen Rechtsstreit wegen der Verwendung von Firefly-generierten Inhalten verlieren sollten.

Firefly-Inhalte werden zudem automatisch mit Content Credentials gekennzeichnet, um nachvollziehbar zu machen, wie sie entstanden sind. Content Credentials sind eine kostenlose, quelloffene Technologie, die Informationen wie Name, Datum und die zur Erstellung eines Bildes verwendeten Werkzeuge sowie alle an diesem Bild vorgenommenen Bearbeitungen anzeigen kann. Sie bleiben mit den Inhalten verknüpft, egal wo sie verwendet, veröffentlicht oder gespeichert werden. Content Credentials wurden von Adobe in Zusammenarbeit mit der Content Authenticity Initiative(CAI) und mehr als 1.500 globalen Mitgliedern entwickelt, darunter AFP, Associated Press, BBC, Getty Images, Leica, Microsoft, Nikon, Reuters, Stability AI, Spawning.ai, The Wall Street Journal, Universal Music Group (UMG) und andere.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Adobe-Blog. Mehr über Firefly erfahren Sie auch in der neuen DOCMA-Ausgabe 106.