Einen passenden Adapter finden

Wer sich auf die Suche nach einem passenden Adapter begibt, um ein altes Objektiv an eine moderne Kamera anzuschließen, kann leicht in Verwirrung geraten. Zum einen wegen der Vielfalt des Angebots, zum anderen wegen der teils extremen Preisunterschiede. Bei der Suche hilft ein wenig Basiswissen.

Um den zur Kamera passenden Adapter zu finden, muss auch bekannt sein, um welchen Objektivanschluss es sich handelt. Was für M42-Optiken einfach ist, erfordert bei Bajonett-Verbindungen eine eindeutige Identifikation. Das funktioniert in der Regel über den Markennamen und die Objektivbezeichnung.

Ein Adapter hat zwei grundlegende Funktionen: Er verbindet den Objektivanschluss auf der einen Seite mit dem (ohne Adapter nicht kompatiblen) Kamera-Anschluss auf der anderen Seite und gleicht dabei auch Unterschiede im Auflagemaß aus. In der Regel werden die Adapter nach dieser Logik angeboten, zum Beispiel „Adapter für Leica R Objektiv an Sony Alpha/NEX E-Mount Kamera“. Aber längst nicht immer so klar ausformuliert! Kryptische Abkürzungen sind an der Tagesordnung.

No-Name-Ware

Bei eBay tummeln sich unzählige kleine asiatische Firmen ohne deutschen Vertrieb. Man muss bei vielen Angeboten sehr sorgfältig lesen, was man da bestellt. Doch an meinen über 30 No-Name Adaptern war bisher nichts auszusetzen. Eine Art Markenimage hat sich der chinesische Anbieter K&F Concept erarbeitet, das Preisniveau liegt ein Stück über No-Name Produkten. Seit einer Weile existiert auch eine deutschsprachige Website. Dass der Versand aus China erfolgt, wird nach längerer Suche erst hier offensichtlich. Anfragen dazu blieben bisher unbeantwortet. Die Stiftung Warentest deckte aktuell einen ähnlichen Fall auf (Heft 2/2022, Seite 81).

Den passenden Adapter finden: Slim-Versionen werden für spiegellose Systemkameras angeboten. Die dünnen Ringe mit M-42 Anschluss verbinden Makroschnecken (Helicoid) und Zwischenringe mit der Kamera.

Markenprodukte

Novoflex Adapter setzen Maßstäbe bei Präzision und Preis. Mit 90 Euro sind Modelle für den M42-Anschluss an spiegellose Kameras vergleichsweise günstig. Bajonett-Anschlüsse sind deutlich teurer. Aber auch hier gibt es unschöne Ausnahmen. An Nikon-Adaptern setzt Novoflex immer noch einen primitiven Klemm-Mechanismus ein, wie er anfangs von chinesischen No-Name-Anbietern genutzt wurde.

Bajonett-Adapter mit Federklemmen (links) Rechts: Der Klemm-Mechanismus lässt sich bei losem Sitz des Objektivs mit einem Schraubendreher vorsichtig aufbiegen. Novoflex nutzt diese Technik an Nikon-Adaptern – was bei einem Preis von 160 Euro überrascht.

Mit adaptierten Objektiven funktioniert die präzise Fokussierung in Unendlich-Stellung über die Markierung am Fokusring keineswegs zuverlässig. Häufig ist die maximale Schärfe – aus unterschiedlichen Gründen – kurz davor oder dahinter erreicht. Mit Sucherlupe und Fokuspeaking fällt es in der Regel kaum auf.

Neu im Vintageobjektiv-Buch

In der 6. Auflage wurden Themen rund um die Adaptation von Objektiven deutlich erweitert. Das Kapitel Adapterkunde umfasst sechs Seiten und stellt auch Sonderfälle vor. Neu hinzugekommen sind verschiedene Helicoid-Adapter, ein Exkurs zum Autofokus-Adapter Megadap MTZ 11 und Ergänzungen zu maßgeschneiderten Adaptern und Kino-Objektiven.

Hier gibt es einen ersten Blick ins neue Buch.