Der Kameramann Roger Deakins überraschte 2005 in „The Assassination of Jesse James“ mit ungewöhnlichen Szenenwechseln. Für die Effekte ließ er Objektive umbauen, der Begriff „Deakinizer-Lens“ etablierte sich in der Filmwelt und markierte möglicherweise den Beginn professionellen Moddings. Attribute wie dreamy, spotfokus, zoomblur und teardrop-bokeh charakterisierten einen Look, der heute auch in öffentlich-rechtlichen TV-Produktionen zu sehen ist.

Im Nahbereich ist der Effekt bei dreidimensionalen Objekten im Hintergrund besonders stark ausgeprägt (Pentacon 29/2.8, Nikon Z6).

Ob Deakins vom im Jahr zuvor in Las Vegas präsentierten Lensbaby inspiriert war, ist nicht bekannt. Es landete einen Überraschungserfolg, Vergleiche wie „Holga on Steroids“ und „Digital Diana“, bezogen sich auf die gleichnamigen Objektive analoger Toy-Kameras, und versuchten die Bildwirkung zu verorten.

Mutation zum Modding-Hit

Erstaunlich viele dieser Eigenschaften offeriert ein Pentacon 29/2.8 Weitwinkelobjektiv: wenn man die Frontlinse ausbaut und umgedreht wieder einsetzt. Schlichter formuliert gleicht dieser Look der Wahrnehmung, wie sie nach überreichlichem Alkoholkonsum entstehen kann: mittig scharfes Sehen, ansonsten schwer verschwommen. Treffsicheres Fokussieren ist deutlich einfacher als mit einem Tilt-Objektiv wie dem Lensbaby oder der Squeezerlens. Der M42-Anschluss macht das Objektiv komfortabel adaptierbar. Die einst produzierte hohe Auflage garantiert ein großes Angebot zu moderaten Preisen.

Gelöst wird nur der innere Schraubring über die winzigen Nuten, dann lassen sich Ring und Vorderlinse entnehmen. Der Ring mit der Typbezeichnung bleibt beim Umbau unberührt.

Am Vollformatsensor zeigt das Pentacon 29 mit umgedrehter Frontlinse eine Vignette. Kleinere Sensoren betrifft es nicht. Der rote und grüne Rahmen markiert das Bildfeld am APS-C- und MFT-Sensor.

Der Schärfefleck des Pentacon 29 kann nur mittig platziert werden und verlangt nach geeigneten Motiven (Olympus OM-D E1).

Der Altglas-Report II ist 2023 erschienen und bietet die aktuellste Übersicht verschiedener Modding-Optionen. Neben dem Pentacon 29 werden auch Polaroid-, Helios 44 und Pancolar-Objektive vorgestellt.

Egal für welches Objektiv man sich entscheidet, allein durch die Begeisterung für seine Abbildungsfehler entstehen nicht notwendigerweise sehenswerte Bilder. Letztlich hat Roger Deakins nur wenige Szenenwechsel mit seinem Deakinizer gestaltet. Darüber hinaus werden Randeffekte und Bokeh im Bewegtbild des Films weniger prägnant wahrgenommen, während sie auf dem Foto deutlich dominierter erscheinen. Die Erfahrung zeigt, dass Effekte nur des Effekts wegen schnell langweilig werden. Karl Valentin würde seinen Spott heute vielleicht so ausdrücken: Bekanntermaßen ist ja bereits alles fotografiert worden – nur noch nicht mit jedem Objektiv.

Bei zweidimensionalen Objekten wie Fotos konzentrieren sich die Verzeichnungen auf den Randbereich. Über das Pentacon 29, einen Bismarckturm in Bayern und was der saure Fisch damit zu tun hat, wurde hier berichtet.

Hier gibt es einen ersten Blick ins neue Buch.