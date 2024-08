BenQ MA-Serie: 4K-Monitore für Anschluss an MacBooks

Der Monitorspezialist BenQ präsentiert mit dem Benq MA270U (27 Zoll) und dem MA320U (32 Zoll) die nach eigenen Angaben ersten Monitore an, die speziell als externe Displays für MacBooks optimiert wurden. Die 500 beziehungsweise 600 Euro teuren Modelle sollen sich dank der integrierten „Mac Colour Tuning-Technologie“ in der Farbwiedergabe kaum von dem MacBook, an das sie angeschlossen sind, unterscheiden. Auch das Design der Displays ist an die Macwelt angeglichen.

Beide Monitore sind mit IPS-Panels ausgestattet, die 4K-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) bieten und den sRGB-Farbraum zu 99 Prozent sowie den P3-Farbraum zu 97 Prozent abdecken, was sie interessant für Bild- und Grafikbearbeitung sowie Multimedia-Anwendungen macht. Dank einer speziell entwickelten Tuning-Technologie von BenQ Colour Lab gewährleisten die Monitore laut Hersteller eine naturgetreue Farbwiedergabe, die besonders gut mit MacBooks harmoniert. Die Monitore sind mit der BenQ-Software Display Pilot 2 kompatibel, die eine nahtlose Integration in die macOS-Benutzeroberfläche ermöglicht.

Die ab Oktober 2024 erhältlichen MA-Monitore zeichnen sich durch umfangreiche ergonomische Anpassungsmöglichkeiten aus, darunter Höhenverstellung, Drehung, Neigung und Pivot-Funktion. Sie verfügen über zwei HDMI- und DisplayPort-Anschlüsse sowie zwei USB-C-Ports, von denen einer 90W Power Delivery unterstützt, um angeschlossene Notebooks mit Strom zu versorgen. Technologien wie Flicker-free, Low Blue Light und EyeSafe 2.0 sorgen für augenschonendes Arbeiten auch bei längeren Sitzungen. Außerdem sind sie mit zwei 3-Watt-Lautsprechern ausgestattet.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von BenQ.