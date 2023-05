Neurapix ermöglicht KI-Bildoptimierung jetzt auch auf lokalem Computer

Pressemitteilung von Neurapix

Neurapix liefert bearbeitete Bilder ab sofort in Echtzeit und führt Begradigung sowie KI-Flatrate für viel beschäftigte Fotografen ein

Fotografen, die ihre Bilder durch eine individuell trainierte künstliche Intelligenz (KI) von Neurapix bearbeiten lassen, erhalten ab sofort noch schneller Ergebnisse. Das neue Angebot Neurapix Instant arbeitet direkt auf dem eigenen PC und bringt gleichzeitig eine kostenlose Funktion zur Bild-Begradigung mit. Damit einher geht eine neue Bezahloption: Mit der „KI-Flatrate“ können Fotografen viel Geld sparen.

Wartezeiten durch den Up- und Download hunderter Fotos zur Bearbeitung in der Cloud gehören ab sofort der Vergangenheit an. Dank direkter Anwendung des individuellen SmartPresets auf dem eigenen Computer liegen die ersten Bilder in Echtzeit vor, sodass Fotografen sofort mit der finalen Überprüfung ihrer bearbeiteten Fotos beginnen können.

Neurapix Instant beschleunigt nicht nur die Bearbeitung, sondern hebt auch die Bedienbarkeit auf ein neues Level: Neurapix Instant ist nahtlos in Adobe Lightroom Classic integriert und funktioniert wie ein klassisches Preset mit wenigen Klicks (siehe Erklärvideo).). Gleichzeitig bringt es alle Vorzüge eines SmartPresets mit. Manuelle Anpassungen sind nur selten nötig – selbst bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Am eigentlichen Workflow ändert sich für Fotografen somit nichts.

Im selben Zuge spendiert Neurapix allen Nutzer von Neurapix Instant eine automatische und kostenlose Begradigung aller Fotos. Fotografen müssen ihre Bilder somit nicht mehr manuell ausrichten oder geraderücken und sparen dadurch noch mehr Zeit.

Attraktive neue Preis-Option und noch mehr Datensicherheit

Mit Neurapix Instant führt das deutsche Start-up auch das im Januar angekündigte neue Preismodell ein.Fotografen können von nun an die Kosten für cloudbasierte Speicher- und Bearbeitungsdienste einsparen und alternativ eine KI-Flatrate buchen. Im Jahresdeal werden 49,95 Euro pro Monat fällig. Im jederzeit kündbaren Monatstarif sind es 79,95 Euro – gerade für Fotografen mit vielen Aufträgen und Bildern eine attraktive Option. Das bisherige Modell „Pay-per-Picture“ (Bearbeitung in der Cloud) bleibt ebenfalls erhalten.

Durch Neurapix Instantpositioniert sich das junge Unternehmen aus Göttingen weiter als Vorreiter beim Thema Datenschutz. Fotografen müssen fortan nur noch zum KI-Training rund 500 bearbeitete Bilder hochladen, damit das individualisierte SmartPreset erstellt werden kann. Weitere persönliche Fotos von Kunden müssen nicht mehr herausgegeben werden. Für maximale Datensicherheit setzt Neurapix hierbei auf eigene deutsche Server und achtet strikt auf die Einhaltung der DSGVO.

¡Neurapix Instant revolutioniert die Bildbearbeitung mit künstlicher Intelligenz, weil es Fotografen ermöglicht, ihren gewohnten Workflow mittels Preset beizubehalten, aber gleichzeitig die Vorzüge einer künstlichen Intelligenz zu nutzen. Regler zur Bildbearbeitung werden automatisch und konsistent gesetzt”, sagt Simon Diegmann, Geschäftsführer von Neurapix. “Unser Ziel war es immer, Fotografen Zeit zu schenken, damit sie sich auf ihre wahre Leidenschaft fokussieren können. Durch Neurapix Instant kommen wir diesem Ziel einen großen Schritt näher – alles ohne Kompromisse bei der Qualität.“

Erst kürzlich hatte Neurapix die Trainingszeit seiner künstlichen Intelligenz von zwei Tage auf gut zwei Stunden reduzieren können. Dank der hohen Bearbeitungsgeschwindigkeit (bis zu 600 Bilder pro Minute) können Fotografen mit Neurapix rund 90 Prozent ihrer Bearbeitungszeit sparen. Die ersten 1.000 Bearbeitungen in der Cloud sowie die erste Woche mit der neuen KI-Flatrate sind immer kostenlos.