Neues vom Zoll: Auch Hermes liefert aus

Auch Hermes liefert jetzt Nicht-EU-Ware von eBay aus. Aktuell wurde ein exotischer Adapter Konica AR auf Leica-M bestellt, den nur wenige Anbieter im Programm haben. Bestellt am 25.5. in China, eingeworfen am 8.6. in den deutschen Briefkasten. An meinen über 30 No-Name Adaptern aus unterschiedlichen Quellen war bisher wenig auszusetzen.

Seit ebay sich immer häufiger um das Inkasso der Mehrwertsteuer kümmert, ist die Abwicklung einfacher und Preise wieder transparenter. Eine Änderung der Zoll-Bestimmungen hatte Mitte letzten Jahres für viel Unruhe gesorgt. Leider fehlen in dem neuen eBay-Pottburri noch die meisten Angebote aus Japan, dort finden sich nach wie vor viele attraktive Objektive. Bisher kamen die meisten Lieferungen vom Worldtech Logistics (WT GmbH) aus Hessen über DHL mit der Tagespost – zumindest bei mir auf Usedom.

Auch Hermes liefert aus: Was aber (noch) nicht im Tracking ersichtlich ist. Bei DPD funktionierte es bereits im April sehr gut und war im Verlauf zu erkennen.

