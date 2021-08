Zweitmonitor in Lightroom Classic nutzen

Viele Fotografen arbeiten erst durch die Verwendung eines zweiten Monitors in Lightroom Classic richtig produktiv. Mit der Taste »F11« oder einem Klick auf das Symbol für den zweiten Monitor (a) aktivieren Sie den Dualmonitorbetrieb. Der Zielmonitor wird über »Bearbeiten > Voreinstellungen > Anzeige« (b) festgelegt. Die weiße Umrandung (c) zeigt die aktuelle Monitorauswahl an. Klicken Sie etwa eine halbe Sekunde auf das Monitorsymbol (a), und es erscheint ein Menü, in dem Sie aus einer Liste (d) eine Funktion aussuchen können, die auf dem Zweitmonitor dargestellt wird.