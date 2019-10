Metadaten ergänzen in Lightroom CC

Adobe hat bei Lightroom CC die Möglichkeiten eingeschränkt, die Metadaten der Fotos zu bearbeiten. Sind bei Lightroom Classic CC noch sämtliche Elemente des Industriestandards bearbeitbar, können in der neuen Version nur ausgewählte Felder editiert werden. Mit einem Klick auf das Informationssymbol (a) öffnet sich das Datenfenster, über das Stichwörter-Symbol (b) können zudem Schlagworte eingetragen werden. Bei den Ortsinformationen (c) sind nur reguläre Straßennamen möglich, und keine GPS-Koordinaten. In Verbindung mit der Stadt zeigt Lightroom CC eine kleine Übersichtskarte an, die mit einem Linksklick eine Karte von Google Maps im Browser aufruft.