Kompakte Speichererweiterung für Mobilgeräte: Lexar Professional Go Portable SSD SL400

Capacity 1TB, 2TB

Interface Protocol USB 3.2 Gen 2

Hub Interface 4 USB Type-C Connectors

Speed Portable SSD:Up to 1050MB/s read, up to 1000MB/s write1

Portable Hub: Up to 10 Gbps1

Ingress Protection Rating Only Portable SSD: IP65 dust- and water-resistant2, 1-meter anti-drop2

Hub Power Supply Up to 30W

Operating Temperature Portable SSD: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Hub: -10℃ to 50℃ (14℉ to 122℉)

Storage Temperature Portable SSD: -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Hub: -20℃ to 70℃ (-4℉ to 158℉)

Module Size 68.8 x 43.5 x 8.25mm / 2.71 x 1.71 x 0.32”

Weight 36g/0.079lbs