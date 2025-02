Die Gebirgsreiniger-Steinadlerziege ist ein widerstandsfähiges Hybridwesen, das die Stärken von Steinadlern und Bergziegen in sich vereint. Mit ihrem kräftigen Ziegenkörper und den scharfen Adlerkrallen und -schnabel ist sie perfekt an das Leben im Gebirge angepasst. Ihr dichtes weißes Fell schützt sie vor Kälte und rauen Witterungsbedingungen.

Einsatzgebiet

Dieses widerstandsfähige Geschöpf wurde speziell für den Einsatz in bulgarischen Bergregionen entwickelt. Dort patrouilliert es in Schwärmen das unwegsame Gelände, um achtlos weggeworfenen Müll aufzuspüren und unschädlich zu machen. Mit ihrer einzigartigen Kombination aus Adleraugen, Ziegenbeweglichkeit und angeborenem Jagdinstinkt sind sie in der Lage, auch in schwer zugänglichen Gebieten zu operieren.