Festival-Empfehlung Deutscher Fotobuchpreis für zwei DOCMA-Bücher

Seit mehr als 25 Jahren werden mit dem Deutschen Fotobuchpreis herausragende Fotobücher aus aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet. Bis 2016 richtete der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und bis 2021 die Hochschule der Medien in Stuttgart den Fotobuch-Wettbewerb aus. Seit 2022 ist der gemeinnützige Verein „FESTIVAL FOTOGRAFISCHER BILDER e.V.“ mit Sitz in Regensburg für die Organisation zuständig. Am 23. November 2024 werden die Auszeichnungen in der Städtischen Galerie im Leeren Beutel in Regensburg verliehen. Schon im Vorfeld präsentiert der Verein die Nominierten-Auswahl zum Deutschen Fotobuchpreis auf der Frankfurter Buchmesse vom 16. bis 20. Oktober 2024 an seinem Messe-Stand.

Im vergangenen Jahr hat der Verein „FESTIVAL FOTOGRAFISCHER BILDER e.V.“ damit begonnen, so genannte Festival-Empfehlungen auf der Buchmesse zu präsentieren. Diese Empfehlungen treten nicht in Konkurrenz zum Wettbewerb an, sondern sollen die Fotografie- und Fotobuch-Diskussion bereichern und erweitern, indem Themen und Fragestellungen angesprochen werden, die bisher nicht in den Kategorien des Fotobuchpreises abgebildet sind. In diesem Jahr möchte der Verein auf das Thema Künstliche Intelligenz aufmerksam machen. Dazu schreibt die Organisationsleitung in Ihrer Pressemitteilung: „Zwei Worte, die in den vergangenen Monaten immer wieder durch die Medien tobten: »Künstliche Intelligenz« – kurz »KI«. Die Fotografie-Szene beschäftigt das Thema um die computer-gesteuerten bildgebenden Verfahren bereits seit Jahrzehnten. Neu an »KI« ist, dass es viele Abläufe in der fotografischen Bilderzeugung noch schneller und wirkungsvoller automatisiert. Bilderzeugung und Bildmanipulation werden gleichermaßen einfacher. Mithilfe des sogenannten »Prompten« werden durch Eingabe von Texten, die ein Bild beschreiben und kategorisieren, kamera- und objektivabhängig Aufnahmen ersetzt und teilweise überflüssig.“

Unter anderem spricht der Verein „FESTIVAL FOTOGRAFISCHER BILDER e.V.“ diesmal zwei Festival-Empfehlungen für die DOCMA-Fotobücher „CAISPAR“ und „Promptologie 2“ aus. In CAISPAR interpretiert Christoph Künne in über 250 Arbeiten Friedrichs Werk neu, indem er moderne Bild- und Text-KIs nutzt und mehr als 50 Motive des 19. Jahrhunderts in die Ästhetik unserer Zeit katapultiert. „Promptologie 2“ versteht sich nicht nur als Lehrbuch für die Kommunikation mit Text-zu-Bild-KIs, sondern auch als Einladung zur Teilnahme an einer fortlaufenden Diskussion über die Möglichkeiten, die sich an der Schnitt­stelle von Kreativität und Technologie eröffnen. Mehr zu den empfohlenen KI-Büchern erfahren Sie im DOCMA-Shop.

FRANKFURTER BUCHMESSE

Deutscher Fotobuchpreis

16. bis 20.10.24

Halle 3.1 Stand J 91

PREISVERLEIHUNG

Deutscher Fotobuchpreis

Samstag 23. November 2024