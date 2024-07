Nich anpacken! Domiplan-Justierschrauben

Der Trioplan-Nachfolger Domiplan 50/2.8 wurde bis 1979 gefertigt. Er ist recht robust und ab 20 Euro erhältlich. Falls Linsen gereinigt werden müssen, ist das vergleichsweise einfach. Nur eins muss gewährleistet sein: Die Domiplan-Justierschrauben auf der Rückseite müssen unangetastet bleiben. Versehentlich verstellt, lässt sich die Zentrierung mit Hausmitteln nicht wieder herstellen.

Domiplan-Justierschrauben: Um die Fassung der Hinterlinse sind drei Madenschrauben platziert, die zur Einstellung im Werk dienten und unberührt bleiben müssen. Der Weg ins Innere zum Reinigen der Linsen führt über die Vorderseite.

Die Mechanik der Blendenverstellung arbeitet an Digitalkameras nicht immer zuverlässig. Beim Einschrauben in den Adapter wird ein Stift auf der Objektivrückseite eingedrückt. Er gewährleistet, dass sich die Blende beim Drehen des Blendenrings öffnet und schließt. Ärgerlich ist es, wenn bei offener Blende Teile der Lamellenkanten im Strahlengang sichtbar bleiben. Sie verursachen hässliche Ecken an den kreisrunden Lichtern im Bokeh, die oft erst bei der Bearbeitung am PC erkennbar sind.

Ursache ist der vom Adapter permanent eingedrückte Stift. Alte Praktica-Kameras geben ihn nach Loslassen der Abblendtaste bzw. dem Auslösen wieder frei. Für Nikon Kameras gibt es M42-Adapter ohne Kragen, die den Stift unberührt lassen. Ansonsten kann man den Stift abkneifen oder mit Feile und Dremel kürzen. Wer es reversibel mag, dreht den hinteren Schraubring mit der Hand vom Objektiv. Der dann freiliegende Bügel lässt sich nach Lösen von zwei Schrauben entfernen. Besagter Stift kann seitlich mit einer Pinzette entnommen werden, wenn die Entfernungseinstellung auf 75 cm steht.

Wenn bei offener Blende Lamellenkanten sichtbar bleiben, löst man die hintere Abdeckung, schraubt den Bügel ab und entnimmt den Blendenstift.

Domiplan-Justierschrauben: Die Werkseinstellung wird in der Regel mit einem Kollimator vorgenommen.

Wer den speziellen Trioplan-Look mag, sollte wissen, wie er erzeugt wird, welche Motive besonders gut geeignet sind und was nötig ist, damit die eigenen Aufnahmen sich vom Üblichen abheben. Das E-Book Trioplan Fotografie: Historische Objektive digital nutzen beschreibt auf rund 160 Seiten Objektive, Adapter, Aufnahmetechniken und Motivsuche. Tipps und Tricks unterstützen die praktische Umsetzung. Mit der kostenlosen Kindle-App für Android, iOS und PC lässt es sich auf fast jedem Gerät lesen.

Das E-Book beschreibt auf über 200 Seiten auf rund 180 Seiten Auswahl, Kauf und Anwendung von Trioplan-Objektiven. Über 140 Abbildungen ergänzen den Text. Der Button „Leseprobe lesen“ bietet einen Blick in das Inhaltsverzeichnis.

Ein praktischer Führer durch die Welt alter und manuell fokussierender Objektive für digital arbeitende Fotografen. Als Hardcover-Ausgabe und Tablet/iPad-optimiertes ePaper hier im DOCMA-Shop erhältlich.

Die überarbeitete und erweiterte 6. Auflage ist bereits in der Druckerei. Vintageobjektiv-Buch: Altglaswissen auf 254 Seiten mit über 470 Abbildungen.

Hier gibt es einen ersten Blick ins neue Buch.