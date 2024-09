Mylio SecureCloud ergänzt Mylio Photos v24

In der neuesten Version 24 erhält die für macOS, Windows, iPadOS, iOS und Android verfügbare Bildverwaltungs-App Mylio Photos einige Verbesserungen. Dazu zählt unter anderem ein neuer Cloud-Speicherdienst, die Mylio SecureCloud. Dieser ist nur für Anwender mit dem MylioPhotos+-Plan erhältlich und Bestandteil der Option MylioDrive+. Der Premium-Cloud-Speicherdienst wurde laut Anbieter der Mylio Photos App entwickelt, um den Bedürfnissen von Einzelpersonen, Familien und kleinen Unternehmen gerecht zu werden, die die höchsten Datenschutzstandards verlangen, ohne dabei auf Flexibilität oder Leistung verzichten zu müssen.

Nutzer haben die Kontrolle darüber, welche Daten in die Cloud hochgeladen und welche auf lokalen Geräten gespeichert werden. Die Synchronisierungsfunktion ermöglicht eine Kombination aus Cloud- und lokalem Speicher. Alle Daten in der SecureCloud sind verschlüsselt und nur für autorisierte Geräte zugänglich. Mylio garantiert, dass die Daten weder für Werbung noch für KI-Training verwendet oder an Dritte verkauft werden.

Mylio SecureCloud bietet zudem die Möglichkeit, verschiedene Medienformate wie Fotos, Videos und Dokumente in einer einheitlichen Bibliothek zu speichern. Diese ist plattformübergreifend auf iOS, Android, macOS und Windows zugänglich, sodass Nutzer jederzeit und von überall auf ihre Dateien zugreifen können. Selbst offline bleiben die gespeicherten Medien verfügbar.

Zu den weiteren Funktionen der SecureCloud gehören eine schnelle Suchfunktion mit AI SmartTags, OCR und Gesichtserkennung sowie eine priorisierte Wiederherstellungsoption im Falle von Datenverlust.

Mylio SecureCloud ist ab 12€ pro Monat für 2 TB Speicherplatz erhältlich, und Abonnenten von Mylio Photos+ können den Dienst direkt in der App aktivieren. Zusätzlich bietet Mylio kostenlose Einrichtungs- und Backup-Sitzungen an, um Nutzern bei der Organisation ihrer digitalen Sammlungen zu helfen.

Das Update auf Mylio Photos v24 bringt außerdem folgende Neuerungen:

Aktualisierte Ordneransicht: Optionaler neuer Ordnerstil, verbesserte Anmerkungen, skalierbare Benutzeroberfläche und mehr.

Verbesserte Sync-Kontrolle: Konfiguration benutzerdefinierter SyncCollections mit genauer Kontrolle darüber, was auf jedem Gerät gespeichert wird.

Verbesserte dynamische Suche, QuickFilters und Finden: automatische Vervollständigungsvorschläge während der Eingabe, komfortable Tastaturnavigation, Anzeige der letzten Suchhistorie und mehr.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Anbieters.