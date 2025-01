Add-ons, oder Zusatzmodule, wie sie von Adobe genannt werden, erweitern die Funktionalität von Lightroom Classic.

Über »Datei > Zusatzmodul-Manager« öffnen Sie den Dialog, den Adobe für das Verwalten von Add-ons vorgesehen hat. Der Nutzen dieses Dialogs ist jedoch sehr eingeschränkt. Bei fast all meinen bisher installierten Add-ons bietet einzig das (empfehlenswerte!) Such- und Verschlagwortungstool »Excire Search« tatsächliche Optionen (a), die über das Anzeigen des Plug-in-Ordners (b) und das Neuladen des Zusatzmoduls (c) bei Problemen hinausgehen. Das »Hinzufügen« von Plug-ins über die entsprechende Schaltfläche (d) habe ich noch nie benötigt, da alle wirklich brauchbaren Zusatzmodule über ein Installationsprogramm verfügen. Der »Entfernen«-Button (e) ist – zumindest in der aktuellen deutschen Version (hier: 12.2.1) – immer und bei jedem Add-on ausgegraut und damit nicht nutzbar. Wozu braucht man also den »Zusatzmodul-Manager« überhaupt? Im Falle von Excire Search finden Sie hier tatsächlich wichtige Einstellungen wie die oben gezeigten. In den meisten anderen Fällen beschränkt sich der Nutzen darauf, sich einen schnellen Überblick der installierten Erweiterungen zu verschaffen. Wie Sie Zusatzmodule entfernen oder auch vor­übergehend deaktivieren, erfahren Sie im Tipp »Zusatzmodul löschen«.