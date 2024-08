APO-Lanthar 50mm/1:3,5 für Leica M Mount – neues Messsucher-Objektiv von Voigtländer

Voigtländer hat die Markteinführung eines neuen manuellen Standardobjektivs für Leica M-Mount angekündigt. Das APO-LANTHAR 50 mm F3,5 VM wurde speziell für Vollformat-VM-Mount-Sensoren entwickelt und zeichnet sich durch eine hohe optische Leistung sowie ein klassisches Design aus. Die Bezeichnung „APO-LANTHAR“ steht bei Voigtländer für besonders leistungsstarke Objektive.

Das APO-LANTHAR 50 mm F3,5 VM basiert auf einer apochromatischen Konstruktion, die chromatische Aberrationen nahezu vollständig eliminiert und für eine präzise Farbwiedergabe sorgt. Farbsäume werden auch bei kontrastreichen Motiven effektiv minimiert. Mit acht Linsenelementen in sechs Gruppen, darunter vier aus anomalem partiellem Dispersionsglas, liefert das Objektiv eine scharfe Abbildung vom Randbereich bis zur Bildmitte bei allen Blendenstufen.

Das APO-LANTHAR 50 mm F3,5 VM wird in zwei Designvarianten angeboten: Typ I orientiert sich am klassischen Look der Mitte des 20. Jahrhunderts und ist in Schwarz/Silber (2-Tone) und Mattschwarz erhältlich. Das Gehäuse der 245 Gramm schweren Schwarz/Silber-Variante besteht aus einem Materialmix aus Messing und Aluminium, während der Tubus der 150 Gramm leichten mattschwarzen Version komplett aus Aluminium gefertigt ist. Der Filterdurchmesser beträgt 34 mm, die Nahgrenze liegt bei 45 cm. Typ II sieht etwas moderner aus und ist in Silber und Schwarz erhältlich. Die silberne Variante ist aus Messing und Aluminium gefertigt und wiegt 250 Gramm, die schwarze Version, bei der einige Bauteile des Tubus aus Aluminium hergestellt sind, nur 175 Gramm. Im Unterschied zu Type I beträgt der Filterdurchmesser 39 mm und die Naheinstelldistanz 35 cm.

APO-Lanthar 50mm/1:3,5 für Leica M Mount Typ 1 2-Tone

Das Objektiv ist sowohl für analoge als auch digitale VM-Messsucherkameras optimiert und kann mit einem Adapter an spiegellosen Digitalkameras verwendet werden. Eine farblich passende Gegenlichtblende sowie eine schwarze Fronthaube sind im Lieferumfang enthalten.

Preise:

50 mm F3.5 APO-LANTHAR Type I 2-Tone VM 749,- Euro

50 mm F3.5 APO-LANTHAR Type I Schwarz-matt VM 729,- Euro

50 mm F3.5 APO-LANTHAR Type II Silber VM 729,- Euro

50 mm F3.5 APO-LANTHAR Type II Schwarz VM 699,- Euro

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Voigtländer.